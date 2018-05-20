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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Лікарі назвали продукт, який зміцнить здоров’я серця

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Риба зміцнить здоров’я серця
Риба зміцнить здоров’я серця / Фото з вільних джерел

Помітно знижує шанси передчасної смерті від інфарктів або інших хвороб серця і судин вживання щонайменше двох порцій риби на тиждень.

Вчені з Гарвардського університету проаналізували всі плюси і мінуси, які пов’язані з вживанням морепродуктів, йдеться у журналі Circulation.

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Науковці проаналізували дані інших дослідників про експерименти з усього світу на тваринах та спостереження за людьми за останні два десятиліття.

Риба збагачена омега-3 кислотами, які корисні для здоров'я серця.

Вживання двох порцій риби на тиждень здатне знизити ймовірність розвитку коронарної хвороби серця, інфаркту, інсульту або інших проблем з судинами на 40-50%. Такого ж ефекту можна досягти, якщо людина буде вживати риб’ячий жир.

Лікарі радять уникати м'яса великих видів акул, тунця та інших великих риб, в чиєму організмі швидко накопичується ртуть. Все тому, що підвищена концентрація металу помітно знижує ефективність роботи омега-3 кислот, хоча і не пригнічує їх повністю.

До слова, лікар назвали страви, які "вбивають" серце. Серед них –  гамбургери, ковбасні вироби, випічка, безалкогольні напої та інше.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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