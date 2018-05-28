Лікарі вказали, яка рослина врятує від багатьох хвороб

Льон та його насіння використовують не лише в кулінарії, а й у медицині. Ця чудова рослина здатна лікувати та попередити багато захворювань.

Насіння льону є чудовим дієтичним продуктом, пише "Живи Активно".

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Воно містить такі вітаміни як E, D, B2, B3, B4, B5, B6, B9 бета-каротин мінеральні речовини. Окрім цього, у його складі є токофероли кальцій, калій, залізо, магній, цинк, селен, алюміній, марганець, хром, нікель, мідь, бор, йод вуглеводи – 12-26% ефірні олії – 35-45%.

Медики рекомендують вживати насіння льону для лікування та профілактики захворювань печінки, шлунково-кишкового тракту і щитовидної залози. Льон покращує стан волосся та шкіри, він виводить токсини з організму.

Особливо корисним буде насіння льону для жінок, оскільки воно є джерелом рослинних естрогенів – аналогів жіночих гормонів.

Лікарі рекомендують вживати льон як засіб для очищення кишечника для людей, які постійно на дієті. Завдяки властивостям цієї рослини, вона м’яко очищує організм і не наносить шкоди організму.

Найкорисніше насіння льону у вигляді слизу. Його застосовують при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки, для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи, запорів, при запаленні слизової оболонки дихальних шляхів.

Насіння льону містить велику кількість антиоксидантів – лігнанів, які мають противірусну та антибактеріальну дію.

До слова, рукола, яку донедавна у багатьох країнах вважали бур'яном, набирає популярності серед любителів здорового харчування. І не дарма, адже ця зелень містить дуже цінні для людського організму елементи.