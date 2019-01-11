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      Лікарі Полтавщини провели унікальну операцію на серці

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      Фото ілюстративне
      Фото ілюстративне / studiolegalealberghi.com

      9 січня лікарі Полтавщини провели унікальну операцію на серці, вони імплантували трикамерний автоматичний кардіовертер-дефібрилятор.

      Операція на серці 62-річного чоловіка проводилася під керівництвом завідувача відділення хірургії складних порушень серцевого ритму та електрокардіостимуляції Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Валерія Залевського, пише МОЗ.

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      Чоловіка останні роки турбували проблеми з серцем, 5 років тому йому поставили діагноз – "кардіоміопатія". Поступово орган втрачав здатність скорочуватися та гірше виконував свою основну функцію – перекачування крові. 

       
      Кардіоміопатія – що це?

      Це захворювання, яке ослаблює і збільшує серцевий м’яз. Існує три основних типи кардіоміопатії — дилатаційна, гіпертрофічна і рестриктивна.

      Пацієнту, окрім серцевої недостатності, загрожувала раптова смерть від зупинки серця. 62-річний чоловік належить до групи пацієнтів, які потребують пересадки серця. Проте таким людям можна допомогти і без пересадки органу завдяки трикамерному кардіовертер-дефібрилятору.

      Хірурги Полтавщини провели унікальну операцію на серці
      Хірурги Полтавщини провели унікальну операцію на серці

      Складна операція проводилася за допомогою надсучасної ангіографічної системи.

       
      Лікар Валерій Залевський.
      “Для пацієнта – це один з етапів процесу лікування. У нього ще є передсердна тахікардія і йому необхідне лікування порушення ритму. Поки що ми виконали втручання з нульовою травматизацією, яке не потребує відкриття грудної клітки”

      Лікар зазначив, що цей пацієнт не потребує якихось особливих рекомендацій щодо способу життя, йому достатньо пити необхідну кількість води, стежити за вагою.

      Фінал операції
      Фінал операції

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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