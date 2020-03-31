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      Лікарі "швидкої" на Херсонщині розпакували допомогу із Китаю: цікаві фото та відео

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      На Херсонщині отримали допомогу з Китаю / 24 канал

      Гуманітарний вантаж із Китаю дістається областей. Партію захисних засобів уже отримала Херсонщина. Нарешті костюми і респіратори, яких було обмаль в області, дали медикам "швидкої".

      Як тепер працюють лікарі і чи вистачає їм захисту – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      До теми Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відео

      До сьогодні кожна бригада "швидкої" в області мала всього по 3 таких комплекти. Тепер у херсонських медиків майже 900 захисних костюмів. Крім костюмів "швидкій" передали респіратори високого ступеню захисту та маски.

      Захисні засоби з Китаю / Фото 24 канал

      Наскільки цього вистачить – медики не знають. Поки в області тільки один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Але виклики з підозрами на COVID-19 надходять щодня.

      Це вірус нетиповий, клініка нетипова, і відразу поставити діагноз – це пневмонія, чи ГРВІ чи так далі – неможливо, так у всьому світі. Тому виїздів буде багато, захисний одяг потрібен,
      – наголосив директор обласного центру екстреної меддопомоги Юрій Бовкун.


      Ось так бригада швидкої допомоги їде на звичайний виклик / Фото 24 канал


      А так "швидка" збирається до пацієнта з підозрою на коронавірус / Фото 24 канал

      Фельдшери задоволені, скаржаться тільки на нерозуміння пацієнтів, які викликають "швидку" і неохоче відповідають на питання.

      "У нас єдине прохання, щоб люди не скаржилися, коли в них іде опитування. Це потрібно, щоб було кому у майбутньому працювати. Адже, якщо персонал приїде на виклик без захисного одяну, відповідно потім сидітиме на карантині", – пояснив фельдшер швидкої допомоги Віталій Токарєв.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Загалом на Херсонщині 86 бригад швидкої допомоги. Захисне екіпірування передадуть у всі райони області. Чергова партія тестів та засобів захисту прибуде в Україну з Китаю 1 квітня.

      Дивіться відео отримання допомоги з Китаю на Херсонщині:

       

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини Херсона Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Медицина
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