Лікарі "швидкої" на Херсонщині розпакували допомогу із Китаю: цікаві фото та відео
Гуманітарний вантаж із Китаю дістається областей. Партію захисних засобів уже отримала Херсонщина. Нарешті костюми і респіратори, яких було обмаль в області, дали медикам "швидкої".
Як тепер працюють лікарі і чи вистачає їм захисту – дізнавалися журналісти 24 каналу.
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До сьогодні кожна бригада "швидкої" в області мала всього по 3 таких комплекти. Тепер у херсонських медиків майже 900 захисних костюмів. Крім костюмів "швидкій" передали респіратори високого ступеню захисту та маски.
Захисні засоби з Китаю / Фото 24 канал
Наскільки цього вистачить – медики не знають. Поки в області тільки один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Але виклики з підозрами на COVID-19 надходять щодня.
Це вірус нетиповий, клініка нетипова, і відразу поставити діагноз – це пневмонія, чи ГРВІ чи так далі – неможливо, так у всьому світі. Тому виїздів буде багато, захисний одяг потрібен,
– наголосив директор обласного центру екстреної меддопомоги Юрій Бовкун.
Ось так бригада швидкої допомоги їде на звичайний виклик / Фото 24 канал
А так "швидка" збирається до пацієнта з підозрою на коронавірус / Фото 24 канал
Фельдшери задоволені, скаржаться тільки на нерозуміння пацієнтів, які викликають "швидку" і неохоче відповідають на питання.
"У нас єдине прохання, щоб люди не скаржилися, коли в них іде опитування. Це потрібно, щоб було кому у майбутньому працювати. Адже, якщо персонал приїде на виклик без захисного одяну, відповідно потім сидітиме на карантині", – пояснив фельдшер швидкої допомоги Віталій Токарєв.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Загалом на Херсонщині 86 бригад швидкої допомоги. Захисне екіпірування передадуть у всі райони області. Чергова партія тестів та засобів захисту прибуде в Україну з Китаю 1 квітня.
Дивіться відео отримання допомоги з Китаю на Херсонщині:
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