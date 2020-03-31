Лікарі "швидкої" на Херсонщині розпакували допомогу із Китаю: цікаві фото та відео

Гуманітарний вантаж із Китаю дістається областей. Партію захисних засобів уже отримала Херсонщина. Нарешті костюми і респіратори, яких було обмаль в області, дали медикам "швидкої".

Як тепер працюють лікарі і чи вистачає їм захисту – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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До сьогодні кожна бригада "швидкої" в області мала всього по 3 таких комплекти. Тепер у херсонських медиків майже 900 захисних костюмів. Крім костюмів "швидкій" передали респіратори високого ступеню захисту та маски.

Захисні засоби з Китаю / Фото 24 канал

Наскільки цього вистачить – медики не знають. Поки в області тільки один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Але виклики з підозрами на COVID-19 надходять щодня.

Це вірус нетиповий, клініка нетипова, і відразу поставити діагноз – це пневмонія, чи ГРВІ чи так далі – неможливо, так у всьому світі. Тому виїздів буде багато, захисний одяг потрібен,

– наголосив директор обласного центру екстреної меддопомоги Юрій Бовкун.



Ось так бригада швидкої допомоги їде на звичайний виклик / Фото 24 канал



А так "швидка" збирається до пацієнта з підозрою на коронавірус / Фото 24 канал

Фельдшери задоволені, скаржаться тільки на нерозуміння пацієнтів, які викликають "швидку" і неохоче відповідають на питання.

"У нас єдине прохання, щоб люди не скаржилися, коли в них іде опитування. Це потрібно, щоб було кому у майбутньому працювати. Адже, якщо персонал приїде на виклик без захисного одяну, відповідно потім сидітиме на карантині", – пояснив фельдшер швидкої допомоги Віталій Токарєв.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Загалом на Херсонщині 86 бригад швидкої допомоги. Захисне екіпірування передадуть у всі райони області. Чергова партія тестів та засобів захисту прибуде в Україну з Китаю 1 квітня.

Дивіться відео отримання допомоги з Китаю на Херсонщині: