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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Лікарі виписуватимуть рецепти по-новому

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Нові правила виписування рецептів для лікарів
Нові правила виписування рецептів для лікарів

В Україні набрали чинності нові вимоги щодо виписки рецептів на усі ліки, крім наркотичних та психотропних препаратів.

Про це повідомляє Українська Правда.

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Основні зміни стосуються нормативного регулювання, що супроводжує впровадження електронного рецепту. До його повного впровадження лікарям доведеться заповнювати нові поля на паперових бланках для виписки рецептів.

Нові правила дозволяють виписувати рецепти лікарям, які практикують медичну діяльність як фізичні особи-підприємці. Тепер рецепти на усі ліки, крім наркотичних та психотропних препаратів, міститимуть таку інформацію:

  • найменування закладу охорони здоров’я або ПІП ФОП;
  • адреса закладу охорони здоров’я або ФОП;
  • код ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • реквізити ліцензії на медичну практику або рішення органу ліцензування.

Також замінили червоний штамп "Вартість підлягає відшкодуванню" на нове додаткове поле у рецепті: "Джерело фінансування". Тут повинна зазначатися урядова або муніципальна програма для пільгового відпуску ліків. В електронному рецепті це поле покликано чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм.

У відомостях про пацієнта лікар повинен зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної чи стаціонарної картки. Номер картки поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в системі E-health. Також він допоможе уникнути плутанини у разі, якщо різні пацієнти матимуть однакові імена та дату народження.

Назву лікарського засобу тепер потрібно вписувати латинською мовою за назвою діючої речовини. Нові вимоги стосуються лише рецептурних бланків Ф-1, тобто тих, що призначені для виписки загальнодоступних препаратів. Старі бланки рецепту форми Ф-1 можна буде використовувати доти, поки вони не закінчаться.

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Нові вимоги до рецепту не поширюватимуться на рецепти на препарати інсуліну, допоки до електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, не внесенуть необхідні технічні зміни.

Що таке електронний рецепт? Це цифровий аналог рецептів на відповідних бланках. Рецепт підписується електронним підписом, після чого одразу спрямовується в систему, де його можуть побачити провізори. У рецепті буде вказано хто його виписав та яку активну речовину призначено пацієнту. Після виписки електронного рецепту пацієнт отримає СМС з номером, який треба назвати в аптеці.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя Медицина Лікування
Джерело: 24 Канал
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