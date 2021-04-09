У Дніпрі від коронавірусу померла відома лікарка-педіатр

У Дніпрі від коронавірусу померла 62-річна Лариса Сесь. Вона працювала педіатром у КНП "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9".
Джерело:фейсбук лікарні №9
Лікарка працювала завідувачкою амбулаторії. Вона впродовж багатьох років лікувала дітей.
Читайте також На Луганщині померла заслужена журналістка Кароліна Полтавська
Висловлюємо співчуття родині та близьким Сесь Лариси Євпатіївни, яка працювала у Центрі завідувачкою амбулаторії. Багато років лікувала своїх маленьких пацієнтів, які приїздили до неї зі всього міста але, на жаль, COVID не щадить,
– мовиться у повідомленні.
У коментарях до допису пацієнти лікарки висловлювати свої співчуття рідним померлої.
Реакція користувачів мережі
- "Не віриться. Завжди життєрадісна, завжди прийде на допомогу".
- "Не хочеться вірити, що це правда. Світла і вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним".
- "Ви залишитеся у моїй пам'яті неймовірною жінкою, цікавою, сильною з великою душею і добрим серцем. Наші нечасті зустрічі були як ковток свіжого повітря та вікно у світ стабільного життя. Я впевнена, що в раю ви продовжите свою світлу справу – допомагати тим, хто цього потребує".
- "Неповторна втрата, улюблений лікар".
- Завжди поспішала на допомогу всім, хто її потребував. Часом забуваючи про власну безпеку. Дуже добра, чуйна та світла людина. Важка втрата".