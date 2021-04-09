У Дніпрі від коронавірусу померла відома лікарка-педіатр

У Дніпрі від коронавірусу померла 62-річна Лариса Сесь. Вона працювала педіатром у КНП "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9".

Лікарка працювала завідувачкою амбулаторії. Вона впродовж багатьох років лікувала дітей.

Читайте також На Луганщині померла заслужена журналістка Кароліна Полтавська

Висловлюємо співчуття родині та близьким Сесь Лариси Євпатіївни, яка працювала у Центрі завідувачкою амбулаторії. Багато років лікувала своїх маленьких пацієнтів, які приїздили до неї зі всього міста але, на жаль, COVID не щадить,

– мовиться у повідомленні.

У коментарях до допису пацієнти лікарки висловлювати свої співчуття рідним померлої.

Реакція користувачів мережі