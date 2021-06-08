У лікарні Дніпра від травм помер молодий український танкіст

У реанімаційному відділенні лікарні імені Мечнікова у Дніпрі 8 червня обірвалося життя молодого українського танкіста Віктора Лаптінова. Воїн помер від важких травм, отриманих внаслідок ДТП.
У бригаді зазначили, що життя військового, який мужньо обороняв Україну на фронті, обірвалося на мирній землі.
Ще одна втрата У Луцьку помер молодий ветеран війни на Донбасі
Помер молодий танкіст Лаптінов
Сьогодні (8 червня – 24 канал) в реанімаційному відділенні лікарні імені Мечнікова (Дніпро) перестало битися серце захисника України, старшого солдата Віктора Леонідовича Лаптінова,
– йдеться у повідомленні.
Український захисник помер внаслідок травм, які отримав у ДТП. В аварію він потрапив, перебуваючи у відпустці.
Що відомо про Віктора Лаптінова
- Воїну було всього 20 років.
- Він був старшим механіком-водієм танку, добросовісно виконував доручені завдання та захищав Батьківщину в районі проведення ООС.
- У бійця залишилася мама та сестра.
Редакція 24 каналу сумує разом з рідними та близькими Віктора Лаптінова.Важливо! Попри перемир'я, Україна продовжує втрачати своїх воїнів на Донбасі. Від початку 2021 року кулі окупанта забрали життя уже 44 військових.