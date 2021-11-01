У лікарні Кривого Рогу помер 21-річний військовий, якого знайшли непритомним з травмою голови
Джерело:"Перший міський"
21-річний військовий помер у лікарні. Його знайшли з травмою голови на території Криворізької військової частини 3011 напередодні.
Вранці 1 листопада в стінах нейрохірургічного відділення помер військовий. Інформацію підтвердила завідувачка приймального відділення міської лікарні №2 Олена Сиротюк.
Зверніть увагу На Херсонщині у лісі знайшли мертвим поліцейського
Лежав без свідомості
21-річного військового знайшли 31 жовтня приблизно на території спецчастини. Він був без свідомості й мав травмовану голову.
Хлопця госпіталізували й зробили йому операцію. Потім військового перевели в реанімацію, де його під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.
Наступного дня хлопець помер. Відомо, що він був родом не з Кривого Рогу. Усі деталі інциденту, за яких юнак отримав травми голови, наразі з’ясовують співробітники військової прокуратури.
Знайшли застреленим військовослужбовця
- На Херсонщині знайшли застреленим військовослужбовця 95-ї бригади.
- В повідомленні вказано, що за попередньою версією слідства, він вчинив самогубство.
- Цю версію підтримує і місцева волонтерка Інна Усачова. За її даними, з життям покінчив молодший лейтенант.