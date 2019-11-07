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      Лікарняні онлайн: як оформлятимуть і коли запрацює нововведення

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      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / Економічна Правда

      Зайві медичні довідки – це зайва бюрократія і хабарі. Їх ніхто не перевіряє і вони не можуть бути гарантією того, що ви не захворієте. Саме тому невдовзі кількість довідок, які держава вимагає від українців зменшиться ледь не удвічі. Над системою електронних лікарняних теж працюють: вона може запрацювати буквально за декілька місяців.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він і є ініціатором такої ідеї. Каже, розробляє проєкт спільно з Міністерством охорони здоров’я.

      Важливо: Закрити лікарняний можна буде онлайн

      В Україні є така проблема: існує дуже багато фейкових лікарняних. Ми хочемо запровадити таку електронну систему, згідно з якою, лікарі виписуватимуть вам лікарняний у кілька кліків і зможуть легко їх реєструвати,
      – наголосив він.

      Міністр пояснює: таким чином і роботодавець, і держава зможуть перевіряти справжність цих лікарняних.

      Пацієнтам теж буде зручніше: для того, щоб закрити лікарняний не треба буде знову йти у лікарню, це можна буде зробити онлайн. На думку Дубілета, з переходом на електронну форму – виграють абсолютно усі.

      Сподіваюсь, що система електронних лікарняних запрацює за декілька місяців у пілотному варіанті. Втім, це складний проєкт, він має одночасно запрацювати відразу у всіх лікарнях, як у державних, так і у приватних, але ми постараємось зробити це якнайшвидше,
      – додає міністр.

      Спочатку проєкт запустять лише на первинній ланці, оскільки там є все необхідне обладнання. Окрім того, саме у "первинці" виписують 85% усіх лікарняних.

      Водночас, Кабмін разом з експертами зараз переглядають усі медичні довідки – їх кількість невдовзі можуть скоротити ледь не удвічі.

      "На жаль, дуже часто наша держава вимагає довідку не зрозуміло, з яких міркувань. Тобто ця довідка не призводить до того, що люди менше хворіють чи помирають. Окрім того, це зайвий бюрократичний тягар для громадян і навантаження для лікарень. З 200 – 300 ситуацій, у яких вимагають певну довідку, половину можна скасувати", – пояснює Дубілет.

      Прикладом такої довідки може бути довідка в басейн.

      "Це зайва бюрократія, зайві хабарі, і такі довідки нікого ні від чого не захищають. У країнах Заходу їх не вимагають і ми не можемо сказати, що ми більш захищені через те, що вона у нас є", – каже міністр.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Медицина Здоров'я Лікування Дмитро Дубілет Лікарня
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