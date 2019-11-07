Лікарняні онлайн: як оформлятимуть і коли запрацює нововведення

Зайві медичні довідки – це зайва бюрократія і хабарі. Їх ніхто не перевіряє і вони не можуть бути гарантією того, що ви не захворієте. Саме тому невдовзі кількість довідок, які держава вимагає від українців зменшиться ледь не удвічі. Над системою електронних лікарняних теж працюють: вона може запрацювати буквально за декілька місяців.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він і є ініціатором такої ідеї. Каже, розробляє проєкт спільно з Міністерством охорони здоров’я.

Важливо: Закрити лікарняний можна буде онлайн

В Україні є така проблема: існує дуже багато фейкових лікарняних. Ми хочемо запровадити таку електронну систему, згідно з якою, лікарі виписуватимуть вам лікарняний у кілька кліків і зможуть легко їх реєструвати,

– наголосив він.

Міністр пояснює: таким чином і роботодавець, і держава зможуть перевіряти справжність цих лікарняних.

Пацієнтам теж буде зручніше: для того, щоб закрити лікарняний не треба буде знову йти у лікарню, це можна буде зробити онлайн. На думку Дубілета, з переходом на електронну форму – виграють абсолютно усі.

Сподіваюсь, що система електронних лікарняних запрацює за декілька місяців у пілотному варіанті. Втім, це складний проєкт, він має одночасно запрацювати відразу у всіх лікарнях, як у державних, так і у приватних, але ми постараємось зробити це якнайшвидше,

– додає міністр.

Спочатку проєкт запустять лише на первинній ланці, оскільки там є все необхідне обладнання. Окрім того, саме у "первинці" виписують 85% усіх лікарняних.

Водночас, Кабмін разом з експертами зараз переглядають усі медичні довідки – їх кількість невдовзі можуть скоротити ледь не удвічі.

"На жаль, дуже часто наша держава вимагає довідку не зрозуміло, з яких міркувань. Тобто ця довідка не призводить до того, що люди менше хворіють чи помирають. Окрім того, це зайвий бюрократичний тягар для громадян і навантаження для лікарень. З 200 – 300 ситуацій, у яких вимагають певну довідку, половину можна скасувати", – пояснює Дубілет.

Прикладом такої довідки може бути довідка в басейн.

"Це зайва бюрократія, зайві хабарі, і такі довідки нікого ні від чого не захищають. У країнах Заходу їх не вимагають і ми не можемо сказати, що ми більш захищені через те, що вона у нас є", – каже міністр.