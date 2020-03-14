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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Оплата лікарняних людям, у яких підозрюють коронавірус: кому, за яких умов та скільки

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      Фонд соцсіального страхування виплачуватиме лікарняні у період карантину / Ілюстративне фото (pixabay)

      Українці, які працюють, і у яких виявили симптоми ГРВІ або підозру на коронавірус, мають право на оплачуване лікарняне. У період карантину в Україні Фонд соціального страхування, як і раніше, платитиме допомогу з тимчасової втрати працездатності.

      Про це мовиться у повідомленні Фонду соціального страхування України, опублікованому на офіційному сайті 13 березня. 

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      Чи платитимуть лікарняне, якщо у людини запідозрять коронавірус

      Якщо лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, Фонд виплачуватиме допомогу для компенсації втрачений за час лікування заробітку. Це стосується і тих випадків, у яких лікар виявив у пацієнта: 

      • Симптоми гострого респіраторного захворювання;
      • Підозру на Covid-19.

      Скільки саме платитимуть за втрату працездатності у період карантину

      Розмір виплат, як і було раніше, залежить від страхового стажу та середньоденної заробітної плати працівника:

      • Страховий стаж до 3 років – 50% середньої заробітної плати.
      • Страховий стаж від 3 до 5 років – 60%.
      • Страховий стаж від 5 до 8 років – 70%.
      • Страховий стаж понад 8 років – 100%

      100% середньої заробітної плати також платять тим людям, які мають пільги. Наприклад, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25 липня 2018 року.

      Що ще важливо пам'ятати

      • Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець.
      • Починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання (у гіршому випадку – до встановлення інвалідності) гроші платитиме Фонд соцстраху. 
      • Для отримання допомоги людина має передати листок непрацездатності роботодавцю. А далі вже роботодавець передає інформацію до Фонду соціального страхування.

      Що робити, якщо захворіла дитина

      • Якщо у працівника захворіла дитина віком до 14 років та за нею треба доглядати вдома чи у лікарні, Фонд платитиме лікарняні, починаючи з першого дня догляду.
      • Однак якщо діти не хворі та перебувають вдома на карантині, це не є підставою для виплати батькам лікарняних.

      У Фонді також нагадали, що краще таки не хворіти, а для цього слід дотримуватися низки. простих правил.

      Гігієна
      Як зменшити ризик захворювання на Covid-19 і не тільки / Інфографіка 24 каналу

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      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Гроші Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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