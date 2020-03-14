Оплата лікарняних людям, у яких підозрюють коронавірус: кому, за яких умов та скільки

Українці, які працюють, і у яких виявили симптоми ГРВІ або підозру на коронавірус, мають право на оплачуване лікарняне. У період карантину в Україні Фонд соціального страхування, як і раніше, платитиме допомогу з тимчасової втрати працездатності.

Про це мовиться у повідомленні Фонду соціального страхування України, опублікованому на офіційному сайті 13 березня.

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Чи платитимуть лікарняне, якщо у людини запідозрять коронавірус

Якщо лікар підтверджує тимчасову непрацездатність людини, Фонд виплачуватиме допомогу для компенсації втрачений за час лікування заробітку. Це стосується і тих випадків, у яких лікар виявив у пацієнта:

Симптоми гострого респіраторного захворювання;

Підозру на Covid-19.

Скільки саме платитимуть за втрату працездатності у період карантину

Розмір виплат, як і було раніше, залежить від страхового стажу та середньоденної заробітної плати працівника:

Страховий стаж до 3 років – 50% середньої заробітної плати.

Страховий стаж від 3 до 5 років – 60%.

Страховий стаж від 5 до 8 років – 70%.

Страховий стаж понад 8 років – 100%

100% середньої заробітної плати також платять тим людям, які мають пільги. Наприклад, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25 липня 2018 року.

Що ще важливо пам'ятати

Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець.

Починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання (у гіршому випадку – до встановлення інвалідності) гроші платитиме Фонд соцстраху.

(у гіршому випадку – до встановлення інвалідності) гроші платитиме Фонд соцстраху. Для отримання допомоги людина має передати листок непрацездатності роботодавцю. А далі вже роботодавець передає інформацію до Фонду соціального страхування.

Що робити, якщо захворіла дитина

Якщо у працівника захворіла дитина віком до 14 років та за нею треба доглядати вдома чи у лікарні, Фонд платитиме лікарняні, починаючи з першого дня догляду.

Однак якщо діти не хворі та перебувають вдома на карантині, це не є підставою для виплати батькам лікарняних.

У Фонді також нагадали, що краще таки не хворіти, а для цього слід дотримуватися низки. простих правил.



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