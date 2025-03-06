Журналісти 24 Каналу вирушили в найпопулярніші столичні аптеки, щоб перевірити, чи справді ціни стали нижчими та як це позначилося на покупцях.

Читайте також З чого виробляють ліки в Україні

Як змінилися ціни в аптеках

Першою точкою стала "Аптека Доброго дня" на Бульварно-Кудрявській, 7. Ось як там подешевшали деякі препарати:

Уролесан краплі 25 мілілітрів: з 335 до 212,4 гривні (- 36,6%)

Амоксил-К таблетки 875/125 міліграмів №14: з 283,78 до 214,6 гривні (- 24%)

Фурацилін 20 міліграмів, 20 таблеток: з 152,84 до 93 гривень (- 39,15%)

У Аптеці АНЦ, що розташована неподалік, на вулиці Бульварно-Кудрявській, 51/16, змінилися ціни на препарати іншого виробника:

Антраль №30: з 410,70 до 296,09 гривні (-28%).

Евказолін, флакон 10 грамів: з 150,90 до 104,80 гривні (-31%).

Фармазолін, флакон 10 мілілітрів, 0,1%: з 133,90 до 54,66 гривні (-59%).

Важливо: ціни вказані станом на 05.03.2025.

В "Аптеці Доброго дня", що на Бульварно-Кудрявській, 21, також є здешевшання низки препаратів. Зокрема, ціни на "Антраль" №30 і "Корвалол" 25 мілілітрів знизилися на 38% і 44% відповідно, порівнюючи з минулим місяцем.

В аптеці "Подорожник" на проспекті Миколи Бажана, 10 краплі Уролесан 25 мілілітрів та Амоксил-К 875/125 міліграмів №14 подешевшали на 32% та 33 % відповідно.

Я купую ліки проти алергічного риніту вже кілька років. Сьогодні помітила, що вони й справді дешевші. Враховуючи наші нинішні реалії, це хороша новина,

– розповіла пані Олена, клієнтка київської аптеки.

Препарати Farmak подешевшали на 30%

Згідно з інформацією МОЗ, з 1 березня ціни знизились на назальні спреї, знеболювальні, жарознижувальні, протикашлеві, препарати для регуляції тиску, антибіотики та інші засоби. З повним переліком ліків можна ознайомитися за посиланням.

З 1 березня ми відпускаємо продукцію з виробництва за мінусом 30%. За нашими спостереженнями, провідні аптечні мережі вже знизили ціни на наші препарати із переліку та навіть здійснили переоцінку залишків відповідно до нової вартості,

– зазначили у пресслужбі фармацевтичної компанії Farmak.

До ініціативи зі зниження цін на ліки також доєдналися інші українські фармацевтичні компанії, зокрема "Дарниця", "Артеріум", "Інтерхім", "Юрія-Фарм" та інші.

"До переліку МОЗ увійшли препарати ТМ "Артеріум", які застосовують для лікування серцево-судинних захворювань, інфекцій, запалень і для знеболення. Це ті препарати, які пацієнти обирають найчастіше, тому ми як надійний партнер держави забезпечуємо їхню доступність для споживача", – додали у службі зв'язків з громадськістю "Артеріум".

Фармацевтична компанія "Дарниця" також офіційно підтвердила, що з 1 березня 2025 року ціни на їхню продукцію знизилися на 30%.

"Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб наші лікарські засоби відповідали найвищим стандартам якості, залишаючись при цьому доступними для всіх верств населення", – заявив Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця".

Зниження цін на лікарські засоби в українських аптеках дійсно є. Вітчизняні виробники суттєво скоригували вартість своєї продукції, проте ступінь здешевшання може відрізнятися залежно від конкретної аптеки та бренду препарату. Водночас вартість імпортних медикаментів залишається незмінною.

Чи готові іноземні виробники підтримати цю тенденцію – покаже час. А ми, своєю чергою, продовжимо моніторити ситуацію та аналізувати зміни у вартості лікарських засобів у наступних оглядах.