20:49
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Лікування демобілізованих бійців – досі найгостріша проблема, – керівник ЦДУ АТО

94 Читать новость на русском
Коштів з держказни не вистачає
Коштів з держказни не вистачає / 24 канал

Серед основних проблем, з якими зіштовхуються бійці у цивільному житті, перше місце займає їх лікування та медична реабілітація, повідомив керівник Центру допомоги учасників АТО при Кіровоградській ОДА Вадим Нікітін.

Про це він розповів у коментарі сайту "24".

На практиці сьогодні у Кіровоградській області й в Україні в цілому "лідирує" проблема лікування хлопців, які повертаються не з курортів і приносять важкі хвороби: гепатити, кардіо-, онкозахворювання. Сьогодні повідомили, що 21-річний хворий на рак хлопець зранку помер. Інший чекає на сьому хімію,
– каже Нікітін.

За його словами, на державному рівні ця проблема не вирішується. Потрібних коштів на п'ятому році війни досі не виділяють. Тому й доводиться якось давати раду на місцевому рівні, себто шукати кошти в обласного бюджету.

"Головне питання, яке задаю собі: де взяти кошти, як закласти програми. За минулий і за цей рік з обласної казни виділили 7, 6 мільйона: 2 млн – на безкоштовне обстеження, ще 2 млн – на вакцини для лікування гепатиту С. Решту – на лікування онко- і кардіохвороб. Але цього мало", – говорить Нікітін. 

Читайте також: Відсутність механізму боротьби з ПТСР матиме жахливі наслідки, – військовий

На Одещині ситуація ще гірша. Взаємодія між місцевою владою і організаціями допомоги учасникам бойових дій не налагоджена, говорить керівник ЦДУ АТО при Одеській ОДА Наталія Кручиніна

"А що робити тим областям, де протидія? Ми досі в ручному режимі вирішуємо проблеми діагностики і лікування. Про ліки взагалі мовчу. Їх купуємо тільки волонтерські кошти", – каже Кручиніна.

Так, в Одеському регіоні не популярно допомагати учасникам АТО, ділиться координатор. Мовляв, електорат має полярні уподобання, тому депутати, щоб не розлякати своїх виборців, не підтримують ініціатив з соцзахисту захисників.

В обласній раді ми не знайшли підтримки депутатів. Кулуарно вони говорять, що якщо виділятимуть стільки коштів на допомогу АТОвцям, то їх електорат їх повторно просто не обере, 
– обурюється Кручиніна.

Проблему медичної реабілітації військових можна було б уникнути, якби їх оглядали при звільненні в запас. Ця практика поширена у більшості Збройних сил по всьому світу, повідомляє голова "Юридичної Сотні" Леся Василенко.

Існує перехідний період, коли людина, змінюючи статус військовослужбовця на статус цивільного, проходить повне обстеження: медичне, оцінку психологічного стану, орієнтацію щодо соцзахисту. Держава не має права відпускати у цивільне життя людину, яку не підлікувала. Цим має займатись Міноборони,
–  вважає юрист.

Натомість нардеп Тетяна Ричкова переконує, що з переходом на контрактну армію ситуація змінилась. Бо проходження військової лікувальної комісії при звільненні з ЗСУ – обов'язкове.

Читайте також: Молодь не йде в ЗСУ через брак мотивації, – військовий

Теги: Новини України Здоров'я Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
сьогодні, 20:00 Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
Іван Яковина 149
Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
сьогодні, 20:00 Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
Сергій Лещенко 98
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 19:01 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
441
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
сьогодні, 18:02 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
Настя Сукач 215
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук