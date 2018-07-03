Як лікувати застуду в домашніх умовах: народні методи

Простудні захворювання заважають звичному укладу, особливо влітку. Тому потрібно знати, як впоратися з застудою та насолодитися теплим періодом року.

Застуда виникає поступово, а перші ознаки її такі:

– Нежить та бажання чхати;

– слабкість в тілі;

– відчуття болю в горлі;

– підвищення температури;

– сльозливість;

– головний біль.

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При застуді рекомендують багато пити рідини, спати по 8-9 годин для кращого відновлення сил.

При перших ознаках хвороби необхідно прийняти гарячий душ, якщо немає високої температури та хвороб серця – прийміть гарячу ванну впродовж 10-15 хвилин. Після цього необхідно добре витертися та лягти під теплу ковдру. Впродовж 30-40 хвилин потрібно добре пропотіти.

Якщо не лікувати застуду, то через добу чи дві стан хворого погіршиться.

Краплі

Найчастіше застуда починається з нежитю, однак не варто купувати аптечні краплі. Спробуйте закапати в ніс теплу олію обліпихи чи шипшини. Також підійде ментолова, оливкова та соняшникова олії. Для підвищення ефективності можна додати до олії кілька крапель соку часнику.

Для приготування часникових крапель подрібніть 2-3 зубчики рослини, залийте їх окропом (50 мілілітрів) та залишіть на дві години у теплому місці. Отриманий настій закапуйте у ніс 3-4 рази на день.

Можна також закапувати ніс соком цибулі: одна крапля соку на столову ложку кип’яченої води. Отриману суміш можна закапувати кожну годину. Проти нежиті ефективно борються краплі з липового меду: тричі на день по 5-8 крапель у кожну ніздрю. Для приготування таких крапель змішайте мед з водою у пропорції 1:2.

Полоскання

Щоб зупинити поширення інфекції полоскають горло настоями трав та відварами. Для цього чудово підійдуть шавлія, ромашка, календула, вони володіють пом'якшувальною і протизапальну дію.

Для приготування запарте одну столову ложку трав у склянці води. Залишіть настоюватися на 20 хвилин. Отриманий настій використовуйте понад п'ять разів на день.

Полоскати горло можна також сумішшю яблучного оцту та меду. Для цього візьміть 2 чайні ложки меду та 3 чайні ложки оцту і розведіть це у склянці води.

Інгаляції

Якщо у людини немає температури, то з симптомами застуди можуть впоратися інгаляції. Важливо те, що ця процедура повинна тривати не більше 15 хвилин.

Найчастіше використовують інгаляції з картоплі. Кілька картоплин відварюють, після чого людина дихає відваром рослини під рушником.

Також можна зробити інгаляції з часником чи йодом або цибулевим соком. Для цього можна додати у чайник 10 крапель йоду, або чайну ложку соку цибулі, або 10 крапель ялицевої олії. Також можна зробити інгаляцію з бальзамом, який містить ментолову, евкаліптову, м’ятну олію.

Корисні рослини при застуді

Чорний перець – чудовий антисептик та антиоксидант, покращує кровообіг і сприяє детоксикації організму. Чорний перець корисно вживати при кашлі та хворобах дихальних шляхів.

Для приготування лікувального засобу з чорного перцю візьміть 1 столову ложку меленого чорного перцю, 1 склянку меду. Отриману суміш змішайте та вживайте по чайній ложці тричі на добу. Для підвищення загального тонусу можна взяти пів чайної ложки чорного перцю та додати його у склянку молока. Отриманий настій п’ють перед сном.

Тонізуючий та відхаркувальний ефект має кардамон, він допомагає видалити з організму слиз, тому його використовують при лікуванні захворювань горла та дихальних шляхів.

Для полоскання рота настоянкою кардамону візьміть пів чайної ложки настоянки кардамону та кориці на одну склянку окропу. Цей настій лікує фарингіт, сухість у горлі, хрипоту.

Імбир є протизапальним, антисептичним, знеболювальним, потогінним, загоювальним і тонізуючим засобом.

Якщо у людини болить горло, то необхідно вичавити з нього 2 чайні ложки соку, додати трошки солі та вживати перед їжею. Імбир також корисний при ангіні, ним можна полоскати рот.

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