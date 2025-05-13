Нацполіція викрила мережу нарколабораторій у 15 регіонах України: затримано 66 підозрюваних

У вівторок, 13 травня, українські правоохоронці проводять одну із наймасштабніших спецоперацій з ліквідації наркоосередків у 15 регіонах. Станом на 17:30 затримано 66 ділків на чолі з організатором.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та Офіс Генерального прокурора. Фігуранти створили мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені речовини.

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Що відомо про спецоперацію

В Україні викрили організоване угруповання, учасники якого щомісячно виготовляли понад 700 кілограмів наркотиків і забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.

За результатами слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією, які діяли на території Чернігівської, Сумської, Житомирської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Тернопільської, Хмельницької, Київської областей та міста Києва.

Правоохоронці викрили мережу нарколабораторій: дивіться фото

Вилучено 118 кілограмів мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кілограмів мефедрону), 156 кілограмів альфа-PVP, понад 30 кілограмів амфетаміну, 12 тонн прекурсорів,

– додали в поліції.

Слідчі дії тривають, затриманим інкримінують:

створення, керівництво та участь у злочинній організації;

організацію контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

організацію незаконного придбання, зберігання та пересилання прекурсору з метою його використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсору.

У поліції показали спецоперацію: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно ДБР провело операцію із затримання 13 осіб в Київському СІЗО, причетних до загибелі ув'язненого. Зокрема, підозру отримали 8 службових осіб, серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах.