Ліквідація Захарченка: бойовики та Росія уже готують відповідь

Як Кремль, так і бойовики на Донбасі намагатимуться усіма силами знайти винних у вбивстві ватажка окупаційної адміністрації на Донеччині Олександра Захарченка. Крім того, вони готують і удар по Україні, оскільки вважають, що за цим стоїть саме Київ.

Про це заявив воєнний публіцист і оглядач Владислав Шуригін у коментарі російській Федеральній агенції новин.

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"Думаю, якихось миттєвих наслідків глобального характеру не буде. Можливо, відбудеться найпростіший варіант "відповіді". "Міністерство оборони "ДНР" віддасть наказ провести негласний, умовно кажучи, "тиждень помсти", і упродовж наступних 12-14 днів втрати ВСУ на "передку" зростуть на порядок", – наголошує пропагандист.

За його словами, спецслужби окупантів на Донбасі та навіть Росії докладуть всіх зусиль до того, щоб у максимально короткі терміни виявити все коло причетних до вибуху у центрі Донецька, внаслідок якого загинув Захарченко.

Донецьк і Москва намагатимуться виявити всіх винуватців того, що сталося. Думаю, що люди, які ухвалили рішення про замах на Захарченко, розуміють, що тепер уже вони самі ризикують стати мішенню відповідних дій силовиків "ДНР" і Росії. Як то кажуть, з усіма наслідками, що випливають. Я перерахував далеко не всі потенційно можливі наслідки трагедії, що трапилася, але, думаю, і вже позначених моментів достатньо для розуміння, що наслідки будуть мати комплексний і багаторівневий характер", – підкреслює посіпака Путіна.

Водночас він зазначає, щодо цих наслідків може потрапити й скорочення російських інвестицій в Україну.

"І сам Донбас може давати "відповідь". Але не в глибокому тилу України, а в зоні АТО. Або, як її зараз називають українці, "зоні Операції Об'єднаних сил". Тобто під удар потраплять штаби, склади, пункти зв'язку, що розташовують в найближчому тилу ЗСУ. Повірте, це може бути для Києва теж дуже болісно. Але "підтягнути" такі дії РДГ збройних сил "ДНР" і "ЛНР" під поняття "тероризму" буде куди складніше, ніж відповідні операції у Харкові чи Києві. Все ж смуга бойових дій – це смуга бойових дій", – додав Шуригін.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.



Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.