02:09
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
27°C 16°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
  • субота
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ліквідація Захарченка: бойовики та Росія уже готують відповідь

1145 Читать новость на русском
У Росії розповіли про відповідь Кремля та бойовиків на вбивство Захарченка
У Росії розповіли про відповідь Кремля та бойовиків на вбивство Захарченка / Соцмережі

Як Кремль, так і бойовики на Донбасі намагатимуться усіма силами знайти винних у вбивстві ватажка окупаційної адміністрації на Донеччині Олександра Захарченка. Крім того, вони готують і удар по Україні, оскільки вважають, що за цим стоїть саме Київ.

Про це заявив воєнний публіцист і оглядач Владислав Шуригін у коментарі російській Федеральній агенції новин.

Читайте також: Ліквідація Захарченка: у мережі сповістили про дивні події, що відбувалися на кордоні

"Думаю, якихось миттєвих наслідків глобального характеру не буде. Можливо, відбудеться найпростіший варіант "відповіді". "Міністерство оборони "ДНР" віддасть наказ провести негласний, умовно кажучи, "тиждень помсти", і упродовж наступних 12-14 днів втрати ВСУ на "передку" зростуть на порядок", – наголошує пропагандист.

За його словами, спецслужби окупантів на Донбасі та навіть Росії докладуть всіх зусиль до того, щоб у максимально короткі терміни виявити все коло причетних до вибуху у центрі Донецька, внаслідок якого загинув Захарченко.

Донецьк і Москва намагатимуться виявити всіх винуватців того, що сталося. Думаю, що люди, які ухвалили рішення про замах на Захарченко, розуміють, що тепер уже вони самі ризикують стати мішенню відповідних дій силовиків "ДНР" і Росії. Як то кажуть, з усіма наслідками, що випливають. Я перерахував далеко не всі потенційно можливі наслідки трагедії, що трапилася, але, думаю, і вже позначених моментів достатньо для розуміння, що наслідки будуть мати комплексний і багаторівневий характер", – підкреслює посіпака Путіна.

Водночас він зазначає, щодо цих наслідків може потрапити й скорочення російських інвестицій в Україну.

"І сам Донбас може давати "відповідь". Але не в глибокому тилу України, а в зоні АТО. Або, як її зараз називають українці, "зоні Операції Об'єднаних сил". Тобто під удар потраплять штаби, склади, пункти зв'язку, що розташовують в найближчому тилу ЗСУ. Повірте, це може бути для Києва теж дуже болісно. Але "підтягнути" такі дії РДГ збройних сил "ДНР" і "ЛНР" під поняття "тероризму" буде куди складніше, ніж відповідні операції у Харкові чи Києві. Все ж смуга бойових дій – це смуга бойових дій", – додав Шуригін.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

хроніка подій

 

Теги: Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцова
4 вересня, 22:22 Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцова
Хто на кого ставить перед виборами
4 вересня, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і "Димна Суміш"
4 вересня, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і "Димна Суміш"
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
4 вересня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Росія постійно готується до війни, але її потужності невеликі, – експерт
31 серпня , 07:02
МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати
 4 вересня , 14:01
Голкіпер "Динамо" та нападник "Шахтаря" офіційно підписали контракти з турецьким клубом
 4 січня 2017 , 22:20
Mercedes-Benz GLE випробували ще до презентації
 5 серпня , 12:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук