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Ліквідація Захарченка: кому у Кремлі хотіли передати привіт опоненти

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Ліквідація Захарченка – це чіткий сигнал Суркову та нам, що у Москві відбуваються певні зрушення щодо української політики, – Гармаш
Ліквідація Захарченка – це чіткий сигнал Суркову та нам, що у Москві відбуваються певні зрушення щодо української політики, – Гармаш / Соцмережі

Вбивство лідера бойовиків Олександра Захарченка є певним чином таким собі "привітом" представнику Кремля у переговорах щодо Донбасу Владиславу Суркову. Також ліквідацію окупанта можна розглядати як боротьбу за владу щодо впливу на українську політику у Москві.

Про це заявив журналіст Сергій Гармаш у ефірі телеканалу ZIK.

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"Я проектував би ситуацію в Донецьку на те, що все ж таки відбувається у Москві. Бо Захарченка як і Плотницького, по ідеї, можна було викликати у Москву та сказати, щоб Захарченко йшов на "заслужений відпочинок". Але проблема була у тому, що його не було кому викликати", – зазначив він.

Щоправда, як зауважив журналіст, це міг зробити тільки Сурков, який був кумом Захарченка і який його прикривав.

"Сурков – не прихильник згортання політики "Мінських угод". Тому те, що Москва "закричала" про смерть "мінська" є якраз не в його інтересах. Швидше за все, смерть Захарченка є "привітом" Суркову. Який, до речі, не зробив жодної політичної заяви після смерті протеже та навіть не звинуватив у цьому Україну", – підкреслив Гармаш.

Відтак, він робить висновок, що у ліквідації Захарченка простежуються чіткі сигнали. За його словами, жодних внутрішніх розбірок на території, яка тотально контролюється ФСБ, тим більше економічно, не може й бути.

"Це чіткий сигнал Суркову та нам, що у Москві відбуваються певні зрушення щодо української політики, щоб отримати більший вплив. Бо якраз противники "Мінських угод" є прибічниками більш радикальної політики та зараз питання стоїть у тому, чи може Сурков відіграти свою роль. Тому швидше це є той же "привіт Суркову та боротьба за владу щодо впливу на українську політику у Москві", – резюмував представник ЗМІ.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Вбивство Захарченка Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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