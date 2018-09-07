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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ліквідація Захарченка не досягла свої мети, – експерт про призначення Пушиліна

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Росія шантажує Україну?
Росія шантажує Україну? / Оглядач

Кремль не отримав бажаного результату у зв’язку з ліквідацією Олександра Захарченка – змусити Україну виконати політичну частину мінських угод. Тому вдався до прямого шантажу, погрожуючи проведенням місцевих виборів і референдуму.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Після спроб Росії звинуватити Україну у вбивстві Захарченка, Кремль різко дав задній хід. Тональність РФ змінилася. Міністр закордонних справ Лавров заявив, що не буде активної протидії Україні. Також відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську після ліквідації Захарченка. І всі одностайно підтвердили безальтернативність угод,
– зауважив експерт.

До речі, зазначає Снєгирьов, прогнози про погіршення ситуації на Донбасі через загибель Захарченка, на щастя, не виправдалися. ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів. А це, вважає він, свідчить про те, що Росія чітко контролює ситуацію.

"Росія не добилася свого, усунувши Захарченка. Тому йде на шантаж: призначили повністю контрольованого Пушиліна і погрожують провести в ОРДЛО так звані місцеві вибори і референдум. Не виключено, що Росія хоче піти за сценарієм визнання фейкових утворень", – наголошує Дмитро Снєгирьов.

Водночас, за словами експерта, Пушиліна могли призначити замість Трапезнікова через те, що той має український слід – працював менеджером в ФК "Шахтар" Ахметова. Тому вирішили не ризикувати. Однак, наголошує Снєгирьов, Кремль може заради певних домовленостей розміняти Пушиліна в будь-який момент. Якщо вже ліквідували Захарченка, то що вже казати про нього.

Нагадаємо 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. 7 вересня стало відомо, що так звана "народна рада ДНР" в окупованому Донецьку призначила виконуючим обов'язки "глави ДНР" Дениса Пушиліна. Також повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.

Хто такий Денис Пушилін?Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Організатор проросійських мітингів у Донецьку в квітні 2014 року, заступник самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва, самопроголошений "спікер" "ДНР". 18 липня, після втечі до Москви, зробив заяву про свою відставку.

Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Війна на Донбасі Вбивство Захарченка
Джерело: 24 канал
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