Ліквідація Захарченка та Жиліна: хто тепер отримав доступ до тіньових мільярдів на Донбасі

Зі смертями лідера "Оплоту" Євгена Жиліна та ватажка бойовиків окупованої Донеччини Олександра Захарченка вихід до мільярдів псевдореспубліки отримав "гаманець Януковича" Сергій Курченко. Хоча і раніше він на Донбасі мав неабиякий вплив.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Закрився останній комерційний проект харківського бандита Євгена Жиліна – боротьбу за тіньову економіку окупованих територій виграв Сергій Курченко. Мало хто знає, але одну з ключових ролей у розгортанні сепаратистського руху та в організації російського вторгнення на початковому етапі війни зіграв відомий харківський бандит Євген Жилін, ватажок угруповання "Оплот", і саме він пролобіював призначення Олександра Захарченко" очільником "ДНР",

– підкреслює він.

Як переконує Бутусов, Жиліна завербувала ФСБ Росії ще до війни, оскільки той спеціалізувався на нелегальних фінансових операціях між Росією та Україною, відтак мав відповідні зв'язки в Москві.

"Захарченко був спільником Жиліна, і ще до війни обговорював створення донецької філії "Цитаделі". У підсумку 8 квітня 2014 року Харківську облдержадміністрацію звільнив спецназ Нацгвардії, а по російській агентурі, почали завдавати ефективні удари, тому Жилін і більшість його бандитів втекли з Харкова, і перемістилися до Донецьк. Захарченко 16 квітня з допомогою Жиліна та донецької банди "Оплот" організували захоплення донецької міськради та низки інших об'єктів. Це переконало московських кураторів Жиліна в дієздатності його найманців", – додає журналіст.

За його словами, тоді Жилін мав велику перевагу перед іншими ватажками бандформувань (Бородаєм, Гіркіним і Ходаковським) і володів структурою для організації тіньового фінансування та торгівлі з Україною через свої довоєнні канали та схеми.

"Зрозуміло, ФСБ було зацікавленою у людині, що могла налагодити експлуатацію окупованих територій, і при цьому відмивати та переводити на потрібні рахунки за потрібне людям в Москві в переводити на потрібні рахунки потрібним людям у Москві великі суми. Економіка Донбасу могла існувати лише у комплексі з українською, і ФСБ були потрібними українські оператори, здатні зберегти економічні зв'язки та продовжити експлуатацію донецького бізнесу", – стверджує представник ЗМІ.

Щоправда, зауважив Бутусов, незабаром після захоплення влади в окупованому Донецьку Жилін зіткнувся з конкуренцією, оскількина роль нового донецького олігарха ФСБ направила на Донбас ватажка ще одного харківського кримінального угруповання – Сергія Курченка.

Курченко також тісно співпрацював з Москвою до війни за тими ж схемами, що і Жилін, але у нього не було ніякої войовничості та ніяких своїх угруповань. Зате Курченко як один з фінансистів сім'ї Януковича мав у багато разів більше фінансових ресурсів, ніж Жилін, і міг платити московським кураторам куди більше. Коли ж у Кремлі почали говорити, хто буде керувати мільярдами окупованих територій, Жилін виявився тим, ким і був, – дрібної сошкою, яку використовують для певних ризикованих ситуацій справжні тіньові ділки,

– зазначає журналіст.

Водночас він наголосив, що через комплекс причин харківська мафія, пов'язана з РФ, справила куди більший вплив на розвиток подій на окупованому Донбасі, аніж у самому Харкові.

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"Жиліна Захарченко призначив своїм фінансовим радником, адже сам Захарченко був до війни всього лише дрібним підприємцем і злетів тільки завдяки російським "кураторам" Жиліна. І вони разом розпочали розпил і віджимання всіх фінансових потоків "ДНР". Але оскільки сам Захарченко освоював прибуткові "теми" та "куратори" все більш щільно почали влазити в тіньову економіку, потреба в імпульсивному Жиліні у тих, хто ухвалював рішення практично зникла. Курченко набував дедалі більшої ваги", – розповідає він.

На підтвердження своїх слів, Бутусов пригадує, як і чому прибрали Жиліна.

"19 вересня Жилін разом зі своїм бізнес-партнером Андрієм Козарем пішов на зустріч в ресторан "Ветерок" під Москвою, де він з невідомим мав обговорити постачання в Україну вугілля з окупованих територій. Вугілля тоді уже щільно контролював Курченко, і спроби Жиліна наприкінці 20016-го влізти в тему мали занадто зухвалий вигляд. Тому на зустріч приїхав кілер, який застрелив Жиліна. Ця ситуація для Захарченка стала полегшенням – пішов уже не потрібний докучливий посередник. Згодом усі фінансові питання Захарченко взяв під себе, і саме він став за рішенням московських "кураторів" головним донецьким олігархом. Але не надовго. Тепер же Курченко отримав перевагу в боротьбі за тіньові доходи "ДНР". "Оплот" на Донбасі зачищено", – підсумував Бутусов.

Нагадаємо, Олександра Захарченка було ліквідовано 31 серпня. Сталося це внаслідок вибуху у ресторані "Сепар" у центрі Донецька.