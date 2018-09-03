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Ліквідація Захарченка та Жиліна: хто тепер отримав доступ до тіньових мільярдів на Донбасі

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Після смертей Жиліна та його поплічника Захарченка перевагу в боротьбі за тіньові доходи "ДНР" отримав Курченко, – Бутусов
Після смертей Жиліна та його поплічника Захарченка перевагу в боротьбі за тіньові доходи "ДНР" отримав Курченко, – Бутусов / Соцмережі

Зі смертями лідера "Оплоту" Євгена Жиліна та ватажка бойовиків окупованої Донеччини Олександра Захарченка вихід до мільярдів псевдореспубліки отримав "гаманець Януковича" Сергій Курченко. Хоча і раніше він на Донбасі мав неабиякий вплив.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Закрився останній комерційний проект харківського бандита Євгена Жиліна – боротьбу за тіньову економіку окупованих територій виграв Сергій Курченко. Мало хто знає, але одну з ключових ролей у розгортанні сепаратистського руху та в організації російського вторгнення на початковому етапі війни зіграв відомий харківський бандит Євген Жилін, ватажок угруповання "Оплот", і саме він пролобіював призначення Олександра Захарченко" очільником "ДНР",
– підкреслює він.

Як переконує Бутусов, Жиліна завербувала ФСБ Росії ще до війни, оскільки той спеціалізувався на нелегальних фінансових операціях між Росією та Україною, відтак мав відповідні зв'язки в Москві.

"Захарченко був спільником Жиліна, і ще до війни обговорював створення донецької філії "Цитаделі". У підсумку 8 квітня 2014 року Харківську облдержадміністрацію звільнив спецназ Нацгвардії, а по російській агентурі, почали завдавати ефективні удари, тому Жилін і більшість його бандитів втекли з Харкова, і перемістилися до Донецьк. Захарченко 16 квітня з допомогою Жиліна та донецької банди "Оплот" організували захоплення донецької міськради та низки інших об'єктів. Це переконало московських кураторів Жиліна в дієздатності його найманців", – додає журналіст.

За його словами, тоді Жилін мав велику перевагу перед іншими ватажками бандформувань (Бородаєм, Гіркіним і Ходаковським) і володів структурою для організації тіньового фінансування та торгівлі з Україною через свої довоєнні канали та схеми.

"Зрозуміло, ФСБ було зацікавленою у людині, що могла налагодити експлуатацію окупованих територій, і при цьому відмивати та переводити на потрібні рахунки за потрібне людям в Москві в переводити на потрібні рахунки потрібним людям у Москві великі суми. Економіка Донбасу могла існувати лише у комплексі з українською, і ФСБ були потрібними українські оператори, здатні зберегти економічні зв'язки та продовжити експлуатацію донецького бізнесу", – стверджує представник ЗМІ.

Щоправда, зауважив Бутусов, незабаром після захоплення влади в окупованому Донецьку Жилін зіткнувся з конкуренцією, оскількина роль нового донецького олігарха ФСБ направила на Донбас ватажка ще одного харківського кримінального угруповання – Сергія Курченка.

Курченко також тісно співпрацював з Москвою до війни за тими ж схемами, що і Жилін, але у нього не було ніякої войовничості та ніяких своїх угруповань. Зате Курченко як один з фінансистів сім'ї Януковича мав у багато разів більше фінансових ресурсів, ніж Жилін, і міг платити московським кураторам куди більше. Коли ж у Кремлі почали говорити, хто буде керувати мільярдами окупованих територій, Жилін виявився тим, ким і був, – дрібної сошкою, яку використовують для певних ризикованих ситуацій справжні тіньові ділки,
– зазначає журналіст.

Водночас він наголосив, що через комплекс причин харківська мафія, пов'язана з РФ, справила куди більший вплив на розвиток подій на окупованому Донбасі, аніж у самому Харкові.

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"Жиліна Захарченко призначив своїм фінансовим радником, адже сам Захарченко був до війни всього лише дрібним підприємцем і злетів тільки завдяки російським "кураторам" Жиліна. І вони разом розпочали розпил і віджимання всіх фінансових потоків "ДНР". Але оскільки сам Захарченко освоював прибуткові "теми" та "куратори" все більш щільно почали влазити в тіньову економіку, потреба в імпульсивному Жиліні у тих, хто ухвалював рішення практично зникла. Курченко набував дедалі більшої ваги", – розповідає він.

На підтвердження своїх слів, Бутусов пригадує, як і чому прибрали Жиліна.

"19 вересня Жилін разом зі своїм бізнес-партнером Андрієм Козарем пішов на зустріч в ресторан "Ветерок" під Москвою, де він з невідомим мав обговорити постачання в Україну вугілля з окупованих територій. Вугілля тоді уже щільно контролював Курченко, і спроби Жиліна наприкінці 20016-го влізти в тему мали занадто зухвалий вигляд. Тому на зустріч приїхав кілер, який застрелив Жиліна. Ця ситуація для Захарченка стала полегшенням – пішов уже не потрібний докучливий посередник. Згодом усі фінансові питання Захарченко взяв під себе, і саме він став за рішенням московських "кураторів" головним донецьким олігархом. Але не надовго. Тепер же Курченко отримав перевагу в боротьбі за тіньові доходи "ДНР". "Оплот" на Донбасі зачищено", – підсумував Бутусов.

Нагадаємо, Олександра Захарченка було ліквідовано 31 серпня. Сталося це внаслідок вибуху у ресторані "Сепар" у центрі Донецька. 

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Вбивство Жиліна Фінанси Війна на Донбасі Сергій Курченко
Джерело: 24 Канал
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