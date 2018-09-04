00:44
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 17°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
  • субота
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ліквідація Захарченка: у мережі сповістили про дивні події, що відбувалися на кордоні

1041 Читать новость на русском
На кордоні України та Росії поблизу окупованих територій Донбасу місцеві жителі помітили дивне
На кордоні України та Росії поблизу окупованих територій Донбасу місцеві жителі помітили дивне / Соцмережі

Перед ліквідацією ватажка бойовиків Олександра Захарченка на кордоні України та Росії відбувалися підозрілі події. Зокрема, тут можна було побачити два КамАЗи озброєних людей з боку РФ, однак вони на українську територію не заїжджали, щоправда вже після смерті Захарченка з боку Донецька на російську територію проїхали кілька машин представницького класу.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Чому прибрали Захарченка та хто був у цьому найбільше зацікавленим

За його словами, ось цю "цікаву інформацію" йому надіслали патріоти, які живуть на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області та роблять це вже не вперше.

"Так ось, що вони пишуть. 31 серпня о 9:30 на окупованій території в районі, який межує з територією РФ, пройшов слух про тимчасове закриття кордону. Приблизно об 11:00 на прикордонний пост в районі Успенки з боку РФ заїхали два КамАЗи озброєних людей. Кордон не перетинали. Всі були у військовій формі та з собою всі бійці мали зброю. Пишуть, що є схожими на "спецуру", оскільки зброя у них була "не Калаші, а щось снайперське" та велика частина мала глушники. Вони перебували на пункті перетину кордону цілий день. Їжу їм доправляли окремо від прикордонників РФ", – зауважив він.

Крім того, жителі окупованих розповіли, що близько опівночі до пропускного пункту ґрунтовими дорогами під'їхали п’ять автомобілів представницького класу.

Читайте також: Росія зводить загородження у селищі на Луганщині: чим це загрожує українцям

"Три автомобілі без огляду відразу проїхали на територію РФ. Як вони пишуть: "вночі проїхати КПП не можна, покладуть ще до нього, оскільки там доти обладнано – можна лише вдень", а ці три автомобілі пропустили взагалі без огляду. Ще пишуть, що "інші дві машини потім стояли в загальній черзі та перетнули кордон у напрямку РФ вже вранці". Коли ці автомобілі заїжджали на територію України, вони не знають. Якою дорогою, теж невідомо. Після проїзду цих автомобілів, спецура пізніше покинула пропускний пункт. На кордоні залишилися тільки прикордонники РФ", – додає Мисягін.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Також ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників, аби ті нібито допомогли у розслідуванні злочину. Зокрема, російські силовики вже вказали на ймовірний український слід у злочині.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Вбивство Захарченка Новини Росії Новини Донецька Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 4 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцова
4 вересня, 22:22 Головні новини 4 вересня: старт роботи ВРУ, екологічна катастрофа в Криму та листи від Сенцова
Хто на кого ставить перед виборами
4 вересня, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і "Димна Суміш"
4 вересня, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і "Димна Суміш"
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
4 вересня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Росія постійно готується до війни, але її потужності невеликі, – експерт
31 серпня , 07:02
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Маркевич подав позов проти "Дніпра", Срна ще може перейти в "Барселону"
 20 вересня 2016 , 07:30
Роналду провів ювілейний матч за "Реал" в чемпіонаті Іспанії
 22 січня 2017 , 09:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук