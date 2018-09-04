Ліквідація Захарченка: у мережі сповістили про дивні події, що відбувалися на кордоні

Перед ліквідацією ватажка бойовиків Олександра Захарченка на кордоні України та Росії відбувалися підозрілі події. Зокрема, тут можна було побачити два КамАЗи озброєних людей з боку РФ, однак вони на українську територію не заїжджали, щоправда вже після смерті Захарченка з боку Донецька на російську територію проїхали кілька машин представницького класу.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, ось цю "цікаву інформацію" йому надіслали патріоти, які живуть на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області та роблять це вже не вперше.

"Так ось, що вони пишуть. 31 серпня о 9:30 на окупованій території в районі, який межує з територією РФ, пройшов слух про тимчасове закриття кордону. Приблизно об 11:00 на прикордонний пост в районі Успенки з боку РФ заїхали два КамАЗи озброєних людей. Кордон не перетинали. Всі були у військовій формі та з собою всі бійці мали зброю. Пишуть, що є схожими на "спецуру", оскільки зброя у них була "не Калаші, а щось снайперське" та велика частина мала глушники. Вони перебували на пункті перетину кордону цілий день. Їжу їм доправляли окремо від прикордонників РФ", – зауважив він.

Крім того, жителі окупованих розповіли, що близько опівночі до пропускного пункту ґрунтовими дорогами під'їхали п’ять автомобілів представницького класу.

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"Три автомобілі без огляду відразу проїхали на територію РФ. Як вони пишуть: "вночі проїхати КПП не можна, покладуть ще до нього, оскільки там доти обладнано – можна лише вдень", а ці три автомобілі пропустили взагалі без огляду. Ще пишуть, що "інші дві машини потім стояли в загальній черзі та перетнули кордон у напрямку РФ вже вранці". Коли ці автомобілі заїжджали на територію України, вони не знають. Якою дорогою, теж невідомо. Після проїзду цих автомобілів, спецура пізніше покинула пропускний пункт. На кордоні залишилися тільки прикордонники РФ", – додає Мисягін.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.



Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Також ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників, аби ті нібито допомогли у розслідуванні злочину. Зокрема, російські силовики вже вказали на ймовірний український слід у злочині.