Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?

Загибель очільника окупаційної влади в Донецьку Захарченка стала сенсацією, хоча певною мірою й очікуваною. Його "колега" з Луганська Ігор Плотницький уже давно залишив свою посаду через внутрішні розбірки, однак залишився живим.

Про причини ліквідації Захарченка і вплив цієї події на збройний конфлікт на Донбасі – в матеріалі 24 каналу.

Ліквідація Захарченка – питання часу

На життя Захарченка було вже кілька замахів. Але він відбувався, так би мовити, легким переляком та незначним пораненням. Однак уже тривалий час явно спостерігається тенденція до знищення і усунення одіозних ватажків ОРДЛО. Наприкінці 2017 року в Луганську так званий "міністр внутрішніх справ" "ЛНР" Ігор Корнет, якого ватажок бойовиків Ігор Плотницький усунув від посади, влаштував "військовий переворот". Після чого Плотницький утік до Росії, а його місце зайняв "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

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Після втечі Плотницького було чимало припущень про те, що московські куратори і Захаренка хочуть замінити. По-перше, він разом з подільником Тимофеєвим захопив прибутковий бізнес на окупованих територіях. Зокрема, видобуток антрациту, коксу і їх транспортування до Росії.



Плотницький вчасно виїхав до Росії

По-друге, зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, Захарченко був одіозним бойовиком. Навіть ще більше, ніж раніше ліквідовані Гіві і Моторола. За словами експерта, є інформація, що Захарченко особисто брав участь у тортурах і вбивствах українських військовополонених, робив ряд агресивних заяв. Не тільки Київ збирався захопити, але й Берлін.

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Захарченко, вочевидь, чим далі, тим менше влаштовував Кремль. І з точки зору його жадібності і корупційних схем, і з огляду на бажання Росії провести амністію бойовиків, вибори і повернути ОРДЛО Україні в так званому особливому статусі. Однозначно, що вибори виграв би Захарченко, але ні Київ, ні Захід ніколи б не погодилися амністувати вбивцю.

Яка мета зачистки Захарченка?

В Росії і на окупованих територіях, звичайно, заявили, що вбивство Захарченка – справ рук СБУ. В українських спецслужбах це заперечують. Водночас, як зазначає блогер Денис Казанський, ресторан "Сепар", в якому підірвали Захарченка, – заклад, де регулярно проводить зустрічі верхівка "ДНР". Цей ресторан Захарченку і належав. Охоронявся, зазначає Казанський, за першим розрядом. Так що робота української диверсійно-розвідувальної групи практично виключена.

На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, сценаріїв може бути кілька. По-перше, таким чином може проводитися підготовка до передачі окупованих територій під контроль України. І Росія позбувається від терористично-сепаратистського балансу.

По-друге, вбивство Захарченка – зачистка за невиконані завдання. Зокрема, скасування місцевих виборів і надмірне мародерство. По-третє, підготовка територій до референдуму про незалежність. Так званий "осетинський сценарій", який останнім часом вкидували кремлівські канали,

– зауважує Микола Давидюк.



Путін хоче впихнути ОРДЛО Україні на правах автономії

До речі, в самому Донецьку місцеві жителі переконані, що Захарченка ліквідувало ФСБ. І чимало людей буквально святкують загибель очільника ОРДО.

Політичний експерт Михайло Басараб теж не виключає, що після зміни так званої влади – "виконувачем обов'язків" став Дмитро Трапезніков, екс-менеджер ФК "Шахтар" Ахметова, – посилиться тиск на Київ з метою "возз’єднання".

"Не бійтеся того, що новий гауляйтер "днр" заявить про бажання приєднати цих голих, босих, зазомбованих і замінованих до Росії. Буде значно гірше, якщо він за вказівкою Кремля повідомить, що вони готові на все, тільки б негайно возз’єднатися з Україною. А ми мали б їх, як у них кажуть, просто "панять і простіть", – пише Михайло Басараб.

Володимир Фесенко додає: дуже обґрунтована версія розборок у верхівці Донецька, пов'язана, як з боротьбою за владу, так і поділом економічних ресурсів.

Вже мінімум півроку боротьба за владу в "ДНР" різко загострилася. З Донецька втекло багато представників так званої "влади". Було і невдоволення Захарченком, обговорювалося питання про його заміну. Новий "глава" Трапезніков – дуже своєрідний. І хто знає, чи не було в нього особистого інтересу. У нього є великі владні амбіції,

– наголошує Фесенко.

Власне, навіть у Донецьку допускають, що до вбивства міг мати відношення хтось з оточення Захарченка.

Ескалації бойових дій не буде, переговори триватимуть

Фахівці вважають: військового напруження через вбивство Захарченка не буде, а переговори з врегулювання конфлікту продовжаться. За словами Фесенка, в України і проросійських бойовиків немає достатньо сил і ресурсів для масштабного наступу – Київ сильніший за бойовиків, однак тих в разі чого, як і в 2014, підтримає Москва. Хоча можлива локальна ескалація, збільшення числа обстрілів, диверсійні дії терористів.

Україна і Росія не зацікавлені у виході з переговорного процесу. Тим більше – у відмові від мінських угод. Можливо, не відбудеться анонсована зустріч на вищому рівні в Нормандському форматі, яка запланована на вересень. Судячи із заяв міністра закордонних справ РФ Лаврова, Росія шантажуватиме її зривом. Але в будь-якому випадку, якщо вона і відбудеться, малоймовірно, що будуть конкретні результати. Плани з введення місії ООН поки залишаються в теорії. Якщо Росія і піде на зрушення, то після президентських виборів в Україні,

– зазначає Володимир Фесенко.

Політолог додає, що Німеччина і частково Франція докладуть усіх зусиль, щоб зберегти переговорний процес. При цьому, на його переконання, тиск на Україну продовжиться, але західні партнери не вимагатимуть виконання Києвом політичної частини "Мінська-2". Натомість вимагатимуть продовження дії закону про особливий статус Донецької і Луганської областей.



Путін шантажуватиме Захід, щоб змусити Київ погодитися на умови Кремля

"Виконання політичної частини мінських угод де-факто прив'язане до миротворчої місії. Це єдиний сценарій. Але зараз окупаційна влада повинна якось пояснити – будуть чи ні так звані вибори керівництва, які мали б відбутися в листопаді, але начебто відкладені на невизначений термін. Якщо вибори в ОРДЛО перенесуть, то тоді на Україну і далі тиснутимуть із тим, щоб ми продовжили дію закону про особливий статус Донбасу. Хоча цей закон реально працюватиме тоді, коли почнеться реалізація політичної частини "Мінська-2", – наголошує Володимир Фесенко.

Звичайно, зауважують експерти, режим в ОРДЛО і далі буде підконтрольним Москві. За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Росія і надалі використовуватиме низку важелів впливу на Україну з елементами військового та політичного тиску.

Безумовно, Росія спробує шантажувати Україну і Захід фактом ліквідації Захарченка. Приміром, можливим визнанням так званих республік. Однак навряд чи це дасть результат. Але однозначно, що Москва готує певний сценарій у зв’язку із зачисткою окупаційної влади ОРДЛО. Ціна окупованих територій для Кремля щодня підвищується. І Москві будь-що треба позбавитися баласту, але, зрозуміло, на вигідних для себе умовах.