На Львівщині ліквідували наслідки залізничної аварії

На Львівщині ліквідували наслідки вчорашньої аварії на станції Задвір'я, де перекинулися 10 вагонів. Їх уже відтягнули, проте, колії потребують ремонту.

Працівники залізниці розповідають: вагони були пусті, але після аварії сильно пом’яті.

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На даний час рух повністю відновлено. Та все ж, у деяких місцях доведеться замінити шпали для повної безпеки пасажирів та вантажу. Шляхові майстри роблять заміну поодиноких дефектних шпал.



Рятувальники ліквідовують наслідки залізничної аварії на Львівщині

Після аварії кузови й колісні пари порозкидало по трьох коліях, тож вільною залишилась лише одна. Усі потяги, що рухалися зі Львова до Здолбунова та Тернополя і у зворотньому напрямку спізнювалися на годину-дві. Чому сталася аварія поки що не повідомляють.

Пасажирів, які їхали в електричках пересадили в інший потяг, який проїхав по одній вільній колії. Натомість дехто, аби добратися додому змушений був йти пішки до траси на маршрутку декілька кілометрів.

Нагадаємо, у понеділок, 9 квітня, у Буському районі Львівської області перевернувся вантажний потяг. Потрощені вагони заблокували рух залізницею.