00:16
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
22°C 8°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Львівщині ліквідували наслідки залізничної аварії

323 Читать новость на русском

На Львівщині ліквідували наслідки вчорашньої аварії на станції Задвір'я, де перекинулися 10 вагонів. Їх уже відтягнули, проте, колії потребують ремонту.

Працівники залізниці розповідають: вагони були пусті, але після аварії сильно пом’яті.

Читайте також: Двоє чоловіків трагічно загинули на Львівщині

На даний час рух повністю відновлено. Та все ж, у деяких місцях доведеться замінити шпали для повної безпеки пасажирів та вантажу. Шляхові майстри роблять заміну поодиноких дефектних шпал.


Рятувальники ліквідовують наслідки залізничної аварії на Львівщині

Після аварії кузови й колісні пари порозкидало по трьох коліях, тож вільною залишилась лише одна. Усі потяги, що рухалися зі Львова до Здолбунова та Тернополя і у зворотньому напрямку спізнювалися на годину-дві. Чому сталася аварія поки що не повідомляють.

Пасажирів, які їхали в електричках пересадили в інший потяг, який проїхав по одній вільній колії. Натомість дехто, аби добратися додому змушений був йти пішки до траси на маршрутку декілька кілометрів.

Нагадаємо, у понеділок, 9 квітня, у Буському районі Львівської області перевернувся вантажний потяг. Потрощені вагони заблокували рух залізницею.

Теги: Новини України Транспорт Новини Львова Аварії та ДТП залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
10 квітня, 22:13 Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
654
Запад может больше – это стало очевидным после
10 квітня, 22:01 Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"
Блог Медіа 2042
Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
10 квітня, 21:01 Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
Борис Немировський 11402
Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
10 квітня, 20:01 Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
Інна Жолобович 6609
Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
10 квітня, 19:01 Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
Євгенія Мазур 414
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук