Лілі-Роуз Депп знялася для Vogue в образах ангела і демона: фото

Донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді, 19-річна Лілі-Роуз Депп прикрасила одразу дві обкладинки вересневого номера журналу Vogue Корея.

Лілі-Роуз позувала перед об’єктивом Паоло Роверсі – одного з найвідоміших фешн-фотографів у світі.

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На знімках дівчина з'явилася в образах ангела і демона.

Допис, поширений L I L Y - R O S E (@lily_rosedepppeachy) 13 Сер 2018 р. о 10:30 PDT

Допис, поширений L I L Y - R O S E (@lily_rosedepppeachy) 14 Сер 2018 р. о 7:53 PDT

Як відомо, Лілі-Роуз активно бере участь в модних фотосесіях, зокрема, вона не раз прикрашала обкладинку Vogue.

Допис, поширений Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 23 Лис 2017 р. о 5:51 PST