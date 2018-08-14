Лілі-Роуз Депп знялася для Vogue в образах ангела і демона: фото
Донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді, 19-річна Лілі-Роуз Депп прикрасила одразу дві обкладинки вересневого номера журналу Vogue Корея.
Лілі-Роуз позувала перед об’єктивом Паоло Роверсі – одного з найвідоміших фешн-фотографів у світі.
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На знімках дівчина з'явилася в образах ангела і демона.
Як відомо, Лілі-Роуз активно бере участь в модних фотосесіях, зокрема, вона не раз прикрашала обкладинку Vogue.
Джерело: 24 Канал
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