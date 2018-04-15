Лілія Подкопаєва втретє виходить заміж

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва не лише успішно змогла збудувати своє життя за океаном у США, а й знайти там своє кохання.

Про нового чоловіка у житті Лілія розповіла у "Світському житті".

Заможний бізнесмен Ігор познайомився з Лілією на одних вечірніх посиденьках з друзям в Атланті, США. Сама спортсменка вважає це місто особливим, оскільки тут вона здобула два олімпійських золота і там же зустріла любов.

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"Я зараз можу сказати, що Атланта моя золота та люба і якоюсь мірою доленосна. Це була вечеря з друзями, ніколи не знаєш, де зустрінеш свою долю", – пригадала Лілія.



Новоспечені наречені Лілія та Ігор

Сам же Ігор додав, що мешкає в Америці близько 25 років, а його бізнес пов’язаний з інвестиціями та забудовами. Освідчитись чоловік вирішив у рідному для Лілії спортзалі.

Якщо я гімнастка, де було освідчення? У спортивній залі, так. Коли я відкрила коробку і побачила обручку, – вуха горять, щоки горять, очі сяють. Не від того, що от обручка. А від самого розуміння, що у житті відбуваються зміни,

– зізналася Подкопаєва.



Розкішна обручка Лілії

За словами заслуженої майстрині спорту, діти чудово сприйняли Ігора і для неї це найголовніше. Своє весілля пара планує зіграти лише удвох і на безлюдному острові. Лілія Подкопаєва хоче зробити щось тихе і ексклюзивне лише для них самих. Про дату весілля пара поки ще нічого повідомила.

Варто знати, що 39-річна Лілія Подкопаєва була двічі одруженою: з Віктором Костирко у 2012, а також з Тимофієм Нагорним, від якого народила доньку Кароліну та всиновила сина Вадима.