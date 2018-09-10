Лілія Ребрик похизувалася пишним бюстом: фото

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик вразила шанувальників у соціальних мережах виходом у розкішній сукні, яка підкреслила чудову фігуру зірки.

Лілія Ребрик відвідала Дніпровський бал разом зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким.

Читайте також: Лілія Ребрик вразила романтичною історією знайомства з чоловіком

Про це телеведуча розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

Дніпровський бал в самому розпалі. Добре працювати з чоловіком в одному місці, коли ти – ведуча, а він – танцмейстер. Наші дівчата з бабусею, не хвилюйтеся,

– повідомила Лілія Ребрик.

37-річна українська телеведуча для виходу обрала довге ніжно-рожеве плаття з глибоким декольте і розрізом на нозі.

Як жартома зауважив чоловік Лілії, "таку ногу гріх не опублікувати".

Читайте також: Лілія Ребрик вразила своєю ідеальною розтяжкою: фото



Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram



Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram

"Королева у роботі", – зворушливо прокоментував знімок коханої Андрій Дикий в Instagram.



Лілія Ребрик / Instagram