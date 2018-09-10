Лілія Ребрик похизувалася пишним бюстом: фото
Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик вразила шанувальників у соціальних мережах виходом у розкішній сукні, яка підкреслила чудову фігуру зірки.
Лілія Ребрик відвідала Дніпровський бал разом зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким.
Читайте також: Лілія Ребрик вразила романтичною історією знайомства з чоловіком
Про це телеведуча розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.
Дніпровський бал в самому розпалі. Добре працювати з чоловіком в одному місці, коли ти – ведуча, а він – танцмейстер. Наші дівчата з бабусею, не хвилюйтеся,
– повідомила Лілія Ребрик.
37-річна українська телеведуча для виходу обрала довге ніжно-рожеве плаття з глибоким декольте і розрізом на нозі.
Як жартома зауважив чоловік Лілії, "таку ногу гріх не опублікувати".
Читайте також: Лілія Ребрик вразила своєю ідеальною розтяжкою: фото
Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
"Королева у роботі", – зворушливо прокоментував знімок коханої Андрій Дикий в Instagram.
Лілія Ребрик / Instagram