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Лілія Ребрик похизувалася пишним бюстом: фото

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Instagram

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик вразила шанувальників у соціальних мережах виходом у розкішній сукні, яка підкреслила чудову фігуру зірки.

Лілія Ребрик відвідала Дніпровський бал разом зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким.

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Про це телеведуча розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

Дніпровський бал в самому розпалі. Добре працювати з чоловіком в одному місці, коли ти – ведуча, а він – танцмейстер. Наші дівчата з бабусею, не хвилюйтеся,
– повідомила Лілія Ребрик.

37-річна українська телеведуча для виходу обрала довге ніжно-рожеве плаття з глибоким декольте і розрізом на нозі.

Як жартома зауважив чоловік Лілії, "таку ногу гріх не опублікувати".

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Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram

Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram

"Королева у роботі", – зворушливо прокоментував знімок коханої Андрій Дикий в Instagram. 

Лілія Ребрик / Instagram
Лілія Ребрик / Instagram

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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