Лілія Ребрик показала чарівні фото зі святкування дня народження доньки

30 серпня Лілія Ребрик разом із сім'єю святкувала день народження своєї старшої доньки Діани. дівчинці виповнилось 6 років. Зіркова мама вирішила поділитись чарівними знімками зі свята.

Для телеведучої Лілії Ребрик цифра 30 є знаковою в житті, адже 30 квітня та 30 серпня народились дві доньки зірки. Зіркова мама не приховує свого щастя від виховання дітей та активно ділиться з прихильниками знімками 4-місячної Поліни та 6-річної Діани.

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Не оминула увагою знаменитість дня народження старшої доньки. Лілія Ребрик показала, яке свято організувала для маленької зірки Діани.

Для нас і справді 30 число виявилося якимось магічним. Дякую всім за таку неймовірну кількість теплих побажань на адресу нашої донечки й нашої сім`ї,

– написала Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 30 Сер 2018 р. о 7:26 PDT

За її словами, дівчинка запросила чимало друзів на своє свято. Кликала Діанка й дітей, яких просто зустріла на дитячому майданчику. Відтак Лілія Ребрик влаштувала чимале свято для іменинниці.

Захід телеведуча провела у стилі мультфільму "Школа монстрів". Діана була вбрана в сукню однієї з казкових персонажів, а на саме свято були запрошені аніматори.

Діана в цьому році сказала нам, що хоче нормальний день народження. Ми поцікавилися, що в її розумінні "нормальний"? І вона сказала: "Без батьків!" Запросила вона до себе на свято всіх своїх друзів і подруг. Ідея зробити свято в стилі "Монстр Хай" належала їй,

– зізналась Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:36 PDT