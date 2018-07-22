Лілія Ребрик приголомшила прихильників відмінною розтяжкою: фотофакт

Талановита акторка і телеведуча Лілія Ребрик вразила прихильників чудовою фізичною формою та розтяжкою. Відповідні кадри з'явились на її Instagram-сторінці.

Як відомо, 30 квітня Лілія Ребрик вдруге стала мамою. Дівчинку телеведуча і її чоловік Андрій Дикий назвали Поліною. Не минуло й 3 місяців з часу пологів, як зіркова мама подалась на відпочинок з сім'єю. Для цього українська зірка Лілія Ребрик обрала сонячну Болгарію.

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В останній день розкішного відпочинку новоспечена мама поділилась знімками з курорту. Лілія Ребрик приголомшила стрункою фігурою та ідеальною розтяжкою. Зірка в міні-сукні чорного кольору з легкістю підняла ногу до рівня очей. При цьому телеведуча зробила це дуже граційно, показавши чудову фізичну форму.

У будь-якої відпустки є один недолік – вона швидко закінчується! В Києві дощ, тому ловіть промінці сонця з Болгарії. Гортайте фото, вони дуже атмосферні. Болгаріє, було чудово. А попереду багато роботи,

– написала Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 22 Лип 2018 р. о 4:25 PDT

Варто зазначити, що нещодавня вагітність аж ніяк не вплинула на фігуру Лілії Ребрик. Новоспечена мама двох дітей – 2-місячної Поліни та 5-річної Діани – виглядає розкішно.