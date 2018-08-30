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Лілія Ребрик розповіла кумедну історію про старшу доньку

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Лілія Ребрик з донькою
Лілія Ребрик з донькою / Фото із соцмереж

Телеведуча Лілія Ребрик – щаслива мама 3-місячної Поліни та 6-річної Діани. Зірка розповіла кумедну історію про святкування дня народження старшої доньки.

Сьогодні, 30 серпня, доньці Лілії Ребрик та Андрія Дикого виповнилось 6 років. Дівчинка ще не пішла у школу, як вже почала зніматись у кіно. Та не тільки на знімальному майданчику Діана Дика поводиться зовсім по-дорослому. Лілія Ребрик розповіла, як вона готувалась до святкування дня народження та запрошувала своїх друзів. 

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"День народження відзначаємо в дитячому центрі. Дочка туди запросила родичів і подруг, з танцювального центру друзів і свого партнера, з дитячого садка, потенційного бойфренда, просто друга "няшного", як вона його називає. А ще, гуляючи на майданчику, говорила дітям: "У мене 30 серпня день народження, я запрошую тебе". Потім батьки підходили і говорили мені, що їх Діана запросила. Ну а я що? Звичайно, якщо Діана запросила, то їй видніше", – розповіла Лілія Ребрик Tochka.net

 

Окрім цього, телеведуча розповіла зворушливу історію про появу в сім'ї первістка. Діана, за словами Лілії Ребрик, стала абсолютним щастям для неї та чоловіка. 

"Коли вона народилася, ми зрозуміли, що щастя можна тримати в руках, цілувати його й вкривати ковдрою. Що, виявляється, ти все життя мріяв, коли твій будинок перетвориться на склад ляльок, стрічок, суконь, песиків, котиків... Що найсмачніший чай в світі – це чай, зроблений з піску, а вечеря – зроблена з пластиліну. Що якщо на секунду в будинку стало тихо – значить твоя косметика вже не твоя. І найголовніше, ти не розумієш, як ти жив до цього? Як ти жив без цього?" – згадала Лілія Ребрик.

 

Теги: Новини України LifeStyle Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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