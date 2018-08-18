Лілія Ребрик вразила романтичною історією знайомства з чоловіком

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик вирішила згадати, як вона познайомилась зі своїм чоловіком – хореографом Андрієм Диким. Романтичними спогадами вона поділилась з прихильниками у своєму блозі.

Як відомо, Лілія Ребрик та Андрій Дикий можуть похизуватись ідеальним шлюбом. Пара випромінює щастя під час кожного світського виходу та на знімках в Іnstagram. За 7 років подружнього життя знаменитості стали не тільки взірцем зіркового подружжя, але й батьками двох чарівних доньок – 5-річної Діани та 3-місячної Поліни.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 14 Сер 2018 р. о 10:48 PDT

Лілія Ребрик, яка перебувала на зйомках в Одесі, напередодні старту нового сезону "Танців з зірками" вирішила згадати, як розпочиналась її романтична історія з Андрієм Диким.

Після проб з різними партнерами, я прийшла до керівництва й сказала, що хочу танцювати з Диким. На що мені кажуть: "Ти що, закохалася?" Я ж відповіла: "Дуже смішно!" Видно, вони ще тоді щось знали... А ми пручалися,

– згадала Лілія Ребрик.

Телеведуча таки вийшла на паркет з Андрієм Диким та вперше станцювали запальне танго. Ймовірно, цей пристрасний танець зародив сильні почуття в обох зірок.

"Мені ще дуже подобалося поєднання прізвищ "на паркеті Дикий Ребрик". Обидвоє – спортсмени. Обидвоє – знаємо, що таке перемога. Обидвоє вміємо працювати та йти до своєї мети. Й обидвоє не підозрювали, що вже через півроку не зможемо жити один без одного. А тоді, якби я знала, що Дикий стане моїм чоловіком, я би не розказувала йому так багато про себе в гримерці. Тому він про мене знає все", – пожартувала Лілія Ребрик, додавши кадри запального танго.