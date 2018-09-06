Лілія Ребрик вразила своєю ідеальною розтяжкою: фото

Телеведуча Лілія Ребрик вкотре показала результати своїх тренувань. Зірка продемонструвала ідеальну розтяжку на знімальному майданчику.

Лілія Ребрик – щаслива мама двох доньок. І хоч маленькій Поліні не виповнилось і 6 місяців, телеведуча вже вражає своєю ідеальною розтяжкою та стрункою фігурою.

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Материнство, участь у зйомках, тренування – попри такі щоденні клопоти зірка знаходить час і для свого блогу. Лілія Ребрик показує, як проходять її будні та демонструє знімки з особистого життя. Нещодавно телеведуча приголомшила всіх фото, на якому вона підстрибує на мосту. А слідом за них Лілія Ребрик показала відмінну розтяжку на знімальному майданчику.

"Всі місця зайняті", – написала зірка, зробивши шпагат на яскравому дивані.

Прихильники Лілії Ребрик одразу ж відреагували на опубліковане фото. "Дуже ефектно", "Зірка всюди зірка", "Чудова розтяжка", "Ви, як завжди, ідеальні", – засипали компліментами користувачі мережі.