Лілія Ребрик взяла участь у стильній фотосесії з літаками: яскраві кадри

Телеведуча Лілія Ребрик знялась у стильній фотосесії для інформаційного порталу. Зірка приміряла яскраві образи та позувала перед камерою на фоні справжніх літаків.

Не минуло й 3 місяців після других пологів Лілії Ребрик, як телеведуча поринула у трудові будні. Зірка вже активно бере участь у зйомках та прямих ефірах, а її насичений графік просто вражає.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 25 Лип 2018 р. о 9:17 PDT

Та не тільки телеефіри займають весь час чарівної Лілії Ребрик. Зірка не відмовилась від пропозиції одного з інформаційних порталів та взяла участь у стильній фотосесії, результати якої вже з'явились у мережі.

На фото Лілія Ребрик приміряла кілька яскравих і ніжних образів. Зокрема, телезірка постала перед камерою в сукнях червоного, блакитного та чорно-білого кольорів. Окрім цього, вона приміряла і рожевий костюм. Варто зазначити, що у всіх вбраннях молода мама Лілія Ребрик продемонструвала струнку фігуру.

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Для фотосесії актори проекту обрали незвичне місце – злітну смугу. Позувала ж Лілія Ребрик на фоні справжніх літаків та гвинтокрилів. За словами телеведучої, це одна з її улюблених фотосесій, адже змалку зірка полюбляє літати.

"Я з дитинства обожнювала літаки. Якісь неймовірні відчуття свободи та внутрішнього польоту з'являлися. Дуже люблю літати. Бути на висоті – моя стихія... Люблю дивитися у вікно і насолоджуватися хмарами, в які хочеться зануритися з головою. А більш за все обожнюю відчуття, коли ти виходиш на трап літака й робиш вдих в очікуванні чогось нового", – поділилась враженнями Лілія Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 27 Лип 2018 р. о 3:07 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 27 Лип 2018 р. о 3:07 PDT