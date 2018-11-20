Лімітована серія автомобілів Rolls-Royce. Китай побудував найдовший у світі міст

Rolls-Royce – це вже розкіш, але й серед моделей цієї марки є ще більш ексклюзивні. Наприклад лімітована серія Adamas Collection, до якої увійшли дві моделі Wraith, та Dawn Black Badge.

Перша модель автомобілів Rolls-Royce серії Adamas Collection випущена в кількості 40 одиниць.

Читайте також: Додаток Google для електромобілів. Нові потужні моделі від Nissan

Перші моделі серії Black Badge з'явилися у двокольоровому виконанні. Наприклад, машина, яка з'явилася у салоні марки в Абу-Дабі, отримала верх блакитного кольору і чорний декор екстер'єру. У її салоні синя шкіра, а годинник обрамлений 88 діамантами.



Rolls-Royce Black Badge

Нова китайська споруда довжиною 42 кілометри, що коштувала державному бюджету 20 мільярдів доларів, вважається найдовшим мостом у світі. Він з'єднав Гонконг та Макао з материковим містом Чжухай. Таким чином поїздки між Чжухай та аеропортом Гонконгу будуть скорочені з чотирьох годин до лише 45 хвилин.



Найдовший міст у світі

Tag Heuer створив ще один шедевр – лімітовану серію годинників Тag Heuer Carrera Aston Martin, які з'явилися у результаті натхнення майстрів марки Vantage. Його характерною рисою став сітчастий циферблат, який нагадує решітку боліда, через який видно механізм годинника в 45-міліметровому сталевому корпусі.

Про новий світовий рекорд, що встановив Fiat 124 Abarth – дивіться у випуску.