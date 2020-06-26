Лимони Тищенка для постраждалих на Позняках: нардеп відповів на іронію соцмереж
Нардеп Микола Тищенко приїхав на місце вибуху у будинку на Позняках і привіз лимони. Користувачі соцмереж навалилися на ймовірного кандидата у мери Києва із їдкою критикою. Майже через тиждень після події Тищенко відповів на звинувачення.
На своїй сторінці у фейсбуці "Слуга народу" Микола Тищенко написав, що привезти лимони і до них же лід його попросили лікарі. Для підтвердження він прикріпив відповідне відео.
Важливо Вибух на Позняках: основна версія слідства щодо причин трагедії
Тищенко написав, що йому було прикро бачити насмішки, адже він хотів допомогти. Зрештою зазначив, що зробив би так повторно, якби така ситуація трапилася ще раз.
В тій ситуації хаосу, горя і біди ніхто не думав, що зі сторони це комусь може виглядати смішно. Треба було діяти і допомогати людям. Не дай Боже, але опинившись ще раз в тій ситуації, я зробив би так само,
– підсумував Тищенко.
Реакція соцмереж на "лимони Тищенка"
Вибух на Позняках, який забрав життя 5 людей, стався 21 червня. На місце надзвичайної ситуації приїхали владники і зокрема нардеп від київського округу Микола Тищенко.
Він, окрім іншого, знімав багато сторіз для свого інстаграму і впав у поле зору журналістів саме тоді, коли почав роздавати лимони.
Одразу ж користувачі соцмереж почали подекуди засуджувати Тищенка за недоречність, а подекуди і відверто глузувати. Меми розлетілися мережею і стали вірусними поруч із "сосною корабельною" і "дітьми низької якості".
Серед найпопулярніших реакції – переробка відомої у соцмережах цитати про "Якщо життя підсовує тобі лимони – зроби лимонад".
Дехто припустив, що Тищенко не зрозумів прихованого підтексту жаргонізму "лимон" – мільйон.
Зрештою, як пишуть користувачі, постраждалі не оцінили жесту Тищенка і лимони залишилися сирітливо лежати на лавці.
Наробили на Тищенка і фотожаб. Ось наприклад "репродукція" Валентина Сєрова і його "Дівчинки з персиками". Вийшов наче "Хлопчик з лимонами".
А це фотожаба на "Народження Адама" Мікеланджело. Тільки тут "народжується кандидат у мери".
Вибух на Позняках у Києві: основне
- Близько 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу на Позняках зруйнувався будинок. З 5 по 8 поверх квартири розлетілися на частини.
- Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише 19-річна дівчина Анастасія, яка залишилася без батьків.
- Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяла оперативно забезпечити житлом.
- 25 червня Зеленський вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир.