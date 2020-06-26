Нардеп Микола Тищенко приїхав на місце вибуху у будинку на Позняках і привіз лимони. Користувачі соцмереж навалилися на ймовірного кандидата у мери Києва із їдкою критикою. Майже через тиждень після події Тищенко відповів на звинувачення.

На своїй сторінці у фейсбуці "Слуга народу" Микола Тищенко написав, що привезти лимони і до них же лід його попросили лікарі. Для підтвердження він прикріпив відповідне відео.

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Тищенко написав, що йому було прикро бачити насмішки, адже він хотів допомогти. Зрештою зазначив, що зробив би так повторно, якби така ситуація трапилася ще раз.

В тій ситуації хаосу, горя і біди ніхто не думав, що зі сторони це комусь може виглядати смішно. Треба було діяти і допомогати людям. Не дай Боже, але опинившись ще раз в тій ситуації, я зробив би так само,

– підсумував Тищенко.

Реакція соцмереж на "лимони Тищенка"

Вибух на Позняках, який забрав життя 5 людей, стався 21 червня. На місце надзвичайної ситуації приїхали владники і зокрема нардеп від київського округу Микола Тищенко.

Він, окрім іншого, знімав багато сторіз для свого інстаграму і впав у поле зору журналістів саме тоді, коли почав роздавати лимони.

Одразу ж користувачі соцмереж почали подекуди засуджувати Тищенка за недоречність, а подекуди і відверто глузувати. Меми розлетілися мережею і стали вірусними поруч із "сосною корабельною" і "дітьми низької якості".

"Велюровий" Слуга Тищенко приперся до зруйнованого будинку на Позняках з лимонами.



Був впевнений, що йде на коктейльну вечірку, бо куди ще можуть запрошувати влітку? pic.twitter.com/mLYEIwTeTo — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) June 21, 2020

Серед найпопулярніших реакції – переробка відомої у соцмережах цитати про "Якщо життя підсовує тобі лимони – зроби лимонад".

Лимонищенко - щоб життя цукром не здавалось ...



Якщо життя дає тобі лимони то саме час чавити лимонад ... — редакціЯ approved (@wiskas_pumius) June 21, 2020

Дехто припустив, що Тищенко не зрозумів прихованого підтексту жаргонізму "лимон" – мільйон.

це в Омеляна в гісторі взяв. Це про цей лимон мова? Що я пропустив? pic.twitter.com/1yKkSShcOx — Макальондра (@dimo4ki) June 22, 2020

Коля Котлета Тищенко решил,что у пострадавших от взрыва не очень печальный вид,и раздал лимоны — Дмитрий (@dmitriypaut) June 21, 2020

Зрештою, як пишуть користувачі, постраждалі не оцінили жесту Тищенка і лимони залишилися сирітливо лежати на лавці.

Когда совсем отчаялся и пиаришься на чужом горе



Николай Тищенко решил продемонстрировать, какой он заботливый, а потому приехал к взорванному дому на Позняках и стал раздавать людям, лишившимся жилья, лимоны.



Лимоны оказались никому не нужны и остались валяться на лавочке pic.twitter.com/lXiguZTojv — alexxbezz (@alexxbezz) June 21, 2020

Наробили на Тищенка і фотожаб. Ось наприклад "репродукція" Валентина Сєрова і його "Дівчинки з персиками". Вийшов наче "Хлопчик з лимонами".

#тайтаке



мощний кандідат від рабів народу на посаду мера #Київ - Тищенко Вєлюровіч постійно плутається у значенні слова «лімон»..



пане #Зеленський @ZelenskyyUa , розумніших у вас не знайшлося, я так розумію??.. pic.twitter.com/lIcHZ9O6Q5 — Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 22, 2020

А це фотожаба на "Народження Адама" Мікеланджело. Тільки тут "народжується кандидат у мери".

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