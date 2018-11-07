Лінарес хоче повернутися в легку вагу для реваншу з Ломаченком
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес (45-4, 28 КО) хоче провести реванш з українцем Василем Ломаченко (11-1, 9 КО).
Лінарес поділився думками про своє можливе повернення в легку вагу. Слова венесуельця приводить boxingscene.com.
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Я все ще чекаю матч-реванш з Ломаченко в наступному році. Я все ще можу повернутися в легку вагу, але я повернуся тільки на один бій. А поки я залишаюся в першій напівсередній вазі. Тут багато відмінних бійців і потенційних суперників,
– заявив боксер.
Нагадаємо, що останній поєдинок Лінарес провів в суперлегкій вазі, нокаутувавши Абнера Котто (23-4, 12 КО).
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Джерело: 24 Канал
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