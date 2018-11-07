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      Лінарес хоче повернутися в легку вагу для реваншу з Ломаченком

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      Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко
      Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко / Getty Images

      Колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес (45-4, 28 КО) хоче провести реванш з українцем Василем Ломаченко (11-1, 9 КО).

      Лінарес поділився думками про своє можливе повернення в легку вагу. Слова венесуельця приводить boxingscene.com.

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      Я все ще чекаю матч-реванш з Ломаченко в наступному році. Я все ще можу повернутися в легку вагу, але я повернуся тільки на один бій. А поки я залишаюся в першій напівсередній вазі. Тут багато відмінних бійців і потенційних суперників,
      – заявив боксер.

      Нагадаємо, що останній поєдинок Лінарес провів в суперлегкій вазі, нокаутувавши Абнера Котто (23-4, 12 КО).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Лінарес Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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