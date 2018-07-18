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Ліндсей Лохан хоче всиновити дитину з Туреччини

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Ліндсей Лохан
Ліндсей Лохан / Instagram / @lindsaylohan

Скандальна кіноактриса та модель Ліндсей Лохан, яка нещодавно заявила про бажання покінчити зі своїм минулим життям і почати все заново, планує всиновити дитину з Туреччини.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю для The Mail On Sunday, передає People.

32-річна актриса Лохан водночас додала, що не готова створити повноцінну сім’ю, але має бажання почати життя з прийомною дитиною.

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Я візьму прийомну дитину. Я провела час з сирійськими біженцями в Туреччині і зрозуміла, як сильно я люблю дітей. Я хочу врятувати їх усіх. Я б хотіла мати двох, а може, і чотирьох дітей, але у мене поки немає планів створювати власну сім'ю,
– прокоментувала таке серйозне рішення актриса.

Вона додала, що наразі не відвідує галасливі вечірки і немає жодних стосунків, а весь свій час старається проводити в компанії друзів і родичів.

"Мені добре бути однією. Я втомилася від тусовок з хлопцями. Моє колишнє життя було схоже на цирк, фотографи стежили за кожним моїм кроком. Я дуже нервувала через це. У мене навіть траплялися напади аритмії. Вперше в житті я не боюся залишатися одна. Я знайшла внутрішній спокій, – зізналася Лохан.

Чи зможе Ліндсей зайнятись виховання прийомної дитини наразі невідомо, – в актриси залишилась скандальна репутація через проблеми з алкоголем, наркотиками та постійними арештами.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Голлівуд Кіно Ліндсей Лохан
Джерело: 24 Канал
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