Ліндсей Лохан посмакувала українською традиційною стравою: фото
Скандальна кіноактриса та модель Ліндсей Лохан, яка напередодні заявила про бажання покінчити зі своїм минулим життям і почати все заново, активно веде свою соціальну сторінку в Instagram.
Так, в одному з Instagram-сторіз Ліндсей розповіла про страви, які скуштувала.
Читайте також: Леся Нікітюк на ходу вистрибнула з машини, щоб станцювати: кумедне відео
На одній зі світлин Ліндсей показала свою вечерю вдома, у яку входив традиційний український суп – борщ.
Фото з Instagram-сторізу Ліндсей Лохан
Фото з Instagram-сторізу Ліндсей Лохан
Нагадаємо, Лохан заявила, що планує всиновити дитину з Туреччини. Водночас вона додала, що не готова створити повноцінну сім’ю, але має бажання почати життя з прийомною дитиною.
Вона додала, що наразі не відвідує галасливі вечірки і немає жодних стосунків, а весь свій час старається проводити в компанії друзів і родичів.