Коли буде Перший дзвінок-2018 – 1 чи 3 вересня?

1 вересня 2018 року припадає на суботу, тож багатьох школярів та батьків хвилювало, коли відбудеться свято Першого дзвінка в Україні. У Міносвіти зазначили, що цьогоріч кожен навчальний заклад вирішуватиме самостійно, коли проводити урочисту лінійку – 1 чи 3 вересня.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Укрінформу".

"Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", – зазначили у Міносвіти.

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Батькам і школярам залишається дізнатися у своїй школі, на коли саме там призначено урочисту лінійку.

На 1 вересня, у День знань, в українських школах традиційно проходять святкові лінійки та урочисті заходи.

За підрахунками Міносвіти, цьогоріч до перших класів українських шкіл піде понад 448 тисяч учнів, з них у сільській місцевості – 145 024 (32,3%). У 2017 році кількість першачків в Україні становила 408 тисячі осіб.