"Ліон" не взяв на гру з "Шахтарем" головного бомбардира у Лізі чемпіонів

Французький "Ліон", який 12 грудня в Києві зустрінеться з донецьким "Шахтарем", визначився з гравцями, які зможуть зіграти в Києві.

Наставник "левів" Бруно Генезіо взяв у Київ всього 20 футболістів.

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Не допоможе "Ліону" Максвелл Корне, який у цій Лізі чемпіонів тричі відзначався і є найкращим бомбардиром команди у турнірні. Водночас зможуть зіграти Пап Дьоп і Тангі Ндомбеле. Також проти "гірників" має шанс вийти Уссем Ауар, участь якого була під питанням.

У Києві зможуть зіграти Дембеле та Дюбуа, які відзначалися у воротах Пятова у Франції.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться в середу, 12 грудня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 22:00.

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