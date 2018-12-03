"Ліон" став у позу і не хоче грати у Харкові: матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів під загрозою зриву

12 грудня донецький "Шахтар" має зіграти матч Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Саме у цьому матчі визначиться команда, яка вийде у плей-офф турніру. Однак у "Ліоні" не хочуть їхати до Харкова на цей матч.

Причиною такого рішення є введення воєнного стану в Україні, зокрема у Харківській області.

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"УЄФА не проти проведення матчу у Харкові. Однак французький клуб несподівано став у позу і не хоче їхати до Харкова. Категорично. Тому це питання вирішується зараз", – заявив радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко.

При цьому він нагадав, що аеропорт Харкова працює у штатному режимі, як і решта служб у місті. Відтак над вирішенням цього питання зараз працюють голова Харківської ОДА Юлія Світлична та керівник Федерації футболу України Андрій Павелко.

Варто зазначити, що якщо матч "Шахтар" – "Ліон" таки перенесуть з Харкова, то запасним стадіоном "гірників" вказана "Арена Львів". Є ймовірність того, що матч можуть перенести до Києва. Але на НСК "Олімпійський" через день відбудеться гра "Динамо" проти "Яблонця" у Лізі Європи.

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Серед ймовірних причин такого тиску зі сторони "Ліону" є те, що команда поки посідає друге місце у турнірній таблиці та випереджає "шахтар" на два очки. У випадку перемоги донецької команди, саме "Шахтар" вийде у плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запроваджено від 9:00 28 листопада.