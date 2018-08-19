Ліонель Мессі – єдиний у ХХІ столітті футболіст, що забивав у 15 сезонах поспіль
Ліонель Мессі оформив дубль у першому матчі чемпіонату Іспанії і посприяв перемозі команди над суперником: "Барселона" та "Алавес" зіграли з рахунком 3:0.
Ліонель Мессі – справжній король Іспанії. Після відходу з Ла Ліги Кріштіану Роналду, аргентинець не розслабився і відразу взявся до справи.
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У стартовому ж матчі чемпіонату проти "Алавеса" Лео оформив дубль. Хоча суперник "Барселони" й тримався до 64 хвилини. Мессі ударом зі штрафного перехитрив стінку і під нею відправив м'яч у сітку. А відтак став першим гравцем у ХХІ столітті, що відзначається 15 сезон поспіль.
Лео Мессі пробиває штрафний і ставить рекорд
На 83 хвилині Коутіньйо накрутив кількох захисників у штрафному майданчику й без шансів для голкіпера пробив по воротах. Крапку в грі поставив все той же Лео Мессі, який виграв силову боротьбу в оборонця і вже просто розстрілював майже не захищені ворота. У підсумку перемога "Барселони" і потужний старт чинного чемпіона.
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