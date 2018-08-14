Ліонель Мессі несподівано призупинив виступи за збірну Аргентини

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі хоче взяти час на роздуми, щоб визначитися зі своїм майбутнім у збірній.

За інформацією TNT Sports, форвард "Барселони" Ліонель Мессі в 2018 році не планує виступати за збірну Аргентини.

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Також повідомляється, що у 2019 році Лео отримає виклик у збірну, проте чи повернеться зірковий форвард до її лав – залежатиме від його бажання. За даними оточення футболіста, все залежатиме від того, хто очолюватиме команду.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 аргентинці з другого місця вийшли з групи в 1/8 фіналу, де програли майбутнім чемпіонам світу французам (3:4).

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