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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ліонель Мессі несподівано призупинив виступи за збірну Аргентини

129 Читать новость на русском
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі хоче взяти час на роздуми, щоб визначитися зі своїм майбутнім у збірній.

За інформацією TNT Sports, форвард "Барселони" Ліонель Мессі в 2018 році не планує виступати за збірну Аргентини.

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Також повідомляється, що у 2019 році Лео отримає виклик у збірну, проте чи повернеться зірковий форвард до її лав – залежатиме від його бажання. За даними оточення футболіста, все залежатиме від того, хто очолюватиме команду.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 аргентинці з другого місця вийшли з групи в 1/8 фіналу, де програли майбутнім чемпіонам світу французам (3:4).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Новини спорту Аргентина
Джерело: 24 Канал
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