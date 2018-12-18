Ліонель Мессі вп'яте отримав "Золоту бутсу" і встановив рекорд
У вівторок, 18 грудня, відбулася церемонія вручення "Золотої бутси" аргентинському нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі.
Відповідну нагороду аргентинцю на урочистій церемонії вручила Асоціація спортивних видань Європи. В іспанській Прімері у сезоні 2017/18 Мессі вдалося вразити сітку суперника 34 рази.
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Завдяки Мессі "Барселона" після 16 турів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги і має 34 очки.
Нагадаємо, "Золота бутса" вручається кращому бомбардирові чемпіонатів країн, які входять в УЄФА. Мессі вп'яте у кар'єрі отримав нагороду, що є світовим рекордом. Друге місце у нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду (4).
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Джерело: 24 Канал
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