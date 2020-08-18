У липні українці залишили рекордні безготівкові чайові, – результати дослідження
Українці у липні залишили офіціантам кафе і ресторанів "на чай" у безготівковій формі понад 3 мільйони гривень. За даними "Приватбанку", це абсолютний рекорд з моменту запуску банком цього сервісу.
У липні 2020 року українці залишили рекордні безготівкові чайові, повідомляє пресслужба "Приватбанку".
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Українці залишили "на чай" cashless офіціантам кафе і ресторанів понад 3,3 мільйона гривень,
– йдеться у повідомленні.
Це абсолютний рекорд з моменту запуску "Приватбанком" технології безготівкових чайових.
Лише за перший місяць послаблення карантину клієнти "Приватбанку" залишили в закладах харчування 44 тисячі безготівкових чайових.
За інформацією банку, середня сума чайових в липні 2020 року в Україні склала 70 гривень. Водночас середній чек за перший місяць послаблення карантину – 180 гривень.
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Що відомо про чайові cashless?"Приватбанк" запустив їх у своїх POS-терміналах в грудні 2018 року. Оплачуючи рахунок карткою, відвідувач сам може вибрати, скільки залишити "на чай", і гроші зараховуються на зарплатну картку офіціанта.
Приєднатися до сервісу може будь-який заклад харчування, де встановлені POS-термінали "Приватбанку".