Українці у липні залишили офіціантам кафе і ресторанів "на чай" у безготівковій формі понад 3 мільйони гривень. За даними "Приватбанку", це абсолютний рекорд з моменту запуску банком цього сервісу.

У липні 2020 року українці залишили рекордні безготівкові чайові, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

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Українці залишили "на чай" cashless офіціантам кафе і ресторанів понад 3,3 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

Це абсолютний рекорд з моменту запуску "Приватбанком" технології безготівкових чайових.

Лише за перший місяць послаблення карантину клієнти "Приватбанку" залишили в закладах харчування 44 тисячі безготівкових чайових.

За інформацією банку, середня сума чайових в липні 2020 року в Україні склала 70 гривень. Водночас середній чек за перший місяць послаблення карантину – 180 гривень.

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