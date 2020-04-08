Лише 100 нардепів від "Слуги народу" повністю підтримали останні кадрові зміни у владі, – КВУ

Лише 100 з 248-ми народних депутатів з фракції "Слуга народу" підтримали всі без винятку кадрові рішення Верховної Ради, що відбулися впродовж останнього місяця. Решта депутатів цієї фракції не підтримали бодай одне кадрове рішення Ради, а деякі – не підтримали відразу кілька.

Всього в березні Рада схвалила 13 постанов щодо кадрових призначень. Зокрема, звільнили старий і призначили новий складу уряду: призначено нових міністрів оборони і закордонних справ, двічі змінено міністрів фінансів та охорони здоров’я, звільнено та призначено нового генпрокурора.

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Громадська організація "Комітет виборців України" проаналізувала, як нардепи монобільшості голосували за ці рішення. Так, усі 100% кадрових рішень Ради підтримали лише 100 нардепів "Слуги народу". Вони натиснули "за" при голосуванні за всі 13 постанов парламенту.

Решта депутатів не підтримали бодай одне кадрове рішення Ради, а деякі – не підтримали відразу кілька.

Антилідером серед депутатів монобільшості за підтримкою кадрових рішень став Олександр Дубінський, якого пов’язують із групою олігарха Ігоря Коломойського. Нардеп не підтримав відразу 5 рішень Ради з 13. Так, Дубінський не проголосував за призначення Сергія Марченка міністром фінансів, за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки, звільнення Іллі Ємця з посади голови МОЗ, звільнення членів Кабміну та натиснув "проти" звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського.

Нардепи Олег Воронько та Єгор Чернєв не підтримали по 4 рішення Ради. Раніше Чернєв також підписав звернення щодо загрози створення Консультативної ради у Тристоронній контактній групі за участю представників ОРДЛО.

По 3 кадрові рішення Ради не підтримали "слуги" Зіновій Андрійович, Лада Булах, Сергій Бунін, Вікторія Вагнєр, Дмитро Гурін, Олег Колєв, Вікторія Подгорна.

По 2 рішення не підтримали Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Ткаченко, Віталій Безгін, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Ігор Василів, Ігор Васильковський, Микола Галушко, Роман Грищук, Дмитро Костюк, Михайло Крячко, Сергій Кузьміних, Олег Марусяк, Людмила Марченко, Артем Нагаєвський, Максим Перебийніс, Євген Петруняк, Елла Рєпіна, Ольга Савченко, Валерій Стернійчук, Павло Фролов та Єлизавета Ясько.

Частина з цих депутатів також раніше виступили проти дій голови Офісу Президента Андрія Єрмака в Мінську.

Наявність внутрішньофракційних дискусій – один із обов’язкових атрибутів великих фракцій. Однак для "Слуги народу" це стало однією з причин того, що монобільшість фактично провалила голосування за важливі кадрові рішення,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що наприклад, власних голосів монобільшості не вистачило ані на звільнення міністра охорони здоров’я, ані на звільнення міністра фінансів чи призначення міністра економіки. Без підтримки інших фракцій і груп ці рішення не було б прийняті, що могло б спровокувати серйозну політичну кризу.

При цьому в КВУ зауважили, що варто врахувати, що частина депутатів "Слуги народу" фізично не могли підтримати деякі рішення Ради в березні, оскільки були відсутні на пленарних засіданнях. Зокрема, – через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Однак, навіть якщо врахувати, що всі депутати, які були відсутні на певних голосуваннях, проголосували б "за", то кількість депутатів монобільшості, які підтримали всі 100% кадрових рішень Ради, не перевищила б 153 депутати.

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