Лише 20 секунд: яка звичка збереже здоров'я хребта на роки

Хребет відіграє важливу роль, адже це головна несуча конструкція нашого тіла, яка постійно піддається напрузі. Якщо не стежити за ним, то це може загрожувати зміщення міжхребцевих дисків, появою грижі, остеохондрозу та защемлення нервових корінців.

Щоб уникнути з віком постійного болю в різних відділах хребтах, варто ввести у звичку коротку та просту вправу, яка допоможе зберегти здоров'я вашого хребта на довгі роки, передає 24apteka.

Читайте також: Як зміниться здоров'я, якщо повітря буде чистим

Кожен день перед сном, лежачи у ліжку, фахівці рекомендують витягувати хребет:

1. підніміть руки вгору, щодо свого тіла, а не до стелі;

2. зігніть гомілковостопний суглоб – тобто потягніть на себе обидві стопи і випряміть коліна;

3. підтягніть сідниці – напружте їх;

4. втягніть в себе низ живота і щільно притисніть поперек до ліжка;

5. зберігаючи це положення, тягніться руками вгору, а п'ятами вниз, розтягуючи хребет у два боки.

Щоб зміцнити хребет, варто перед сном розтягувати хребет

Почніть утримувати таке витягування з 5 секунд і поступово збільшіть тривалість до 20 секунд. Потім гарненько розслабтеся.

У чому ефект вправи? Розтягуючи хребет перед сном, між собою розтягуються хребці – завдяки відстані між ними звільняються деформовані і затиснуті міжхребцеві диски.

Звільнений простір допоможе сплющеним протягом дня дискам увібрати за ніч достатню кількість рідини, і весь наступний день диски успішно виконуватимуть свою амортизаційну функцію.

Самолікування може завдати шкоди вашому здоров'ю, тож перед виконуванням вправи варто проконсулюватись з лікарем.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.