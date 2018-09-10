Лише 4 дні: у Британії хочуть скоротити робочий тиждень

У Британії вирішили дати працівникам змогу працювати лише чотири дні на тиждень і таким чином "використати силу технологій".

Зробити це закликала генеральний секретар Федерації британських профспілок Френсіс О'Грейді, йдеться на сайті The Independent.

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Вона просить "використати силу технологій", аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень.

У XIX столітті профспілки боролися за восьмигодинний робочий день. У XX столітті ми отримали право на два вихідних і оплачувану відпустку. Я вірю, що в XXI столітті ми зможемо домогтися чотириденного робочого тижня з гідною оплатою,

– розповість у промові О'Грейді.

Вона закликає підняти свої амбіції у 21-ому столітті. "Настав час поділитися багатством з новими технологіями. Не дозволяйте тим, хто зверху, захопити його собі", – наголосила вона. Тим часом більше ніж чотири з п'яти працівників хочуть скоротити свій робочий час, не скорочуючи їхню плату.

За її словами, Джефф Безос володіє компанією Amazon, яка зараз є трильйонною доларською компанією. Тоді як він нараховує мільярди, його робітники перевтомлюються на роботі. Розслідування газети Sunday Mirror засвідчили, що на складах компанії у Британії робочий тиждень подекуди триває 55 годин, що призводить до значної перевтоми працівників.