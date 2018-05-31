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Лише нещодавно відсвяткував день народження: у госпіталі помер воїн зі Львова

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У госпіталі Дніпра від отриманих на Донбасі травм помер боєць зі Львова Юрій Доганик
У госпіталі Дніпра від отриманих на Донбасі травм помер боєць зі Львова Юрій Доганик / Соцмережі

У військовому госпіталі Дніпра помер боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила Юрій Довганик. Чоловік зазнав важких поранень у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадмінстрації, український воїн лише нещодавно, а саме 27 травня, відсвяткував свій 47 день народження.

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"У зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила Довганик Юрій Дмитрович. Народився він 27 травня 1971 року. Уродженець Львова помер від важких поранень у військовому госпіталі Дніпра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку з непоправною втратою", – мовиться у дописі.

Юрій Довганик, Донбас, втрати, добробат, ЗСУ, Львів
Юрій Довганик зазнав важких поранень на Донбасі та загинув у госпіталі Дніпра 

Як пише Zaxid.net, Юрій Довганик навчався у Ставропійському вищому професійному училищі Львова. Брав участь у боях на Донбасі у складі добровольчого батальйону.

У загиблого залишилися дружина Оксана та донька Василина. Вони проживають у селі Карачинів Яворівського району Львівської області.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі загинув ще один боєць-доброволець із позивним "Хитрий".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Львова Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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