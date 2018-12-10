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      Лише за один місяць українці купили валюти на 1 мільярд доларів, – НБУ

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      Здається, ми і самі змогли б кредитувати МВФ))
      Здається, ми і самі змогли б кредитувати МВФ)) / Фото з відкритих джерел

      У листопаді 2018-ого українці через українську банківську систему купили рекордну суму іноземної валюти з серпня 2015 року – на 1,009 мільярда доларів.

      Про це повідомили в Національному валютному банку

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      А от "позбулись" іноземної готівки менше на 90,5 мільйона доларів – держава "купила" у громадян 918,2 мільйона "зелених". Тобто купівля валюти українцями через банківську систему перевищила її продаж у листопаді.

      Додамо, що через банківську систему громадяни купили 2,4 мілярда доларів за цілий 2017-й рік. А тут майже половину суми – лише за один листопад. 

      Двома місяцями раніше було навпаки – українці більше збували, ніж купували. Так, у вересні здали валюти на 215,4 мільйона доларів, а у жовтні – на 141,7 мільона доларів.

      Загалом, з початку 2018-ого зберігається така тенденція продажу валюти громадянами, що перевищує запит на купівлю. Різниця становить 1,591 мільярда доларів. 

      До слова, у серпні 2015-ого українці купили іноземної готівки на 1,045 мільярда доларів. 

      Теги: Гроші НБУ Валюта
      Джерело: 24 Канал
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