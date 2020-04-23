Лісові пожежі на Житомирщині: як сьогодні живуть погорілі села – фото

Лісові пожежі, які досі тривають на Житомирщині, пошкодили, зокрема, села Личмани та Магдин Овруцького району. Якою є сьогодні ситуація у цих погорілих населених пунктах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як повідомляє кореспондетка 24 каналу Катерина Степанова, села Личмани та Магдин є сусідніми. І деякі жителі Магдина є змушеними жити зараз у Личманах.

До теми Пожежа в Житомирській області: рятувальники тиждень гасять вогонь – карта, фото і відео

Зокрема, Світлана – через те, що її хата згоріла у Магдині, жінка з трьома синами живе у хаті голови сільської ради Личманів. Водночас родина прибирає наслідки пожежі в Магдині, аби невдовзі почати будівництво.

Місцева влада каже, що будинки погорільцям побудують за державні кошти. За словами голови Овруцької райадміністрації Ярослава Чепурка, наразі триває процес оцінки втрачено майна та вирішення юридичних питань щодо виділення грошей, каже Ярослав Чепурк.

Як постраждали внаслідок вогню села Личмани та Магдин на Житомирщині (Фото: Катерина Степанова, 24 канал)

Допомагають погорільцям і небайдужі українці, які постійно передають гуманітарну допомогу. Зокрема, привезли вантажівку з речами, будматеріалами та їжею. Зауважимо, що волонтери надають адресну допомогу.

Постраждалі кажуть, що зараз їм цього всього вистачає. Щоправда, люди дуже потребують палаток для зберігання всіх цих речей і матеріалів.

​Зверніть увагу Наслідки пожеж на Житомирщині: Кабмін виділить 25 мільйонів гривень

Села Личмани та Магдин на Житомирщині / Карта

Коротко про пожежі на Житомирщині

Лісова пожежа почалася 16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.



поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл. На ранок 19 квітня було 9 осередків горіння , з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.

, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення. Вогонь знищив 39 будівель , зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель.



, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель. Всього було залучено понад тисячу осіб і 156 одиниць техніки.