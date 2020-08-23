Лист голови української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леоніда Кравчука щодо проведення місцевих виборів на Донбасі надійшов до Верховної Ради. У листі Кравчук просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів мінським угодами.

Лист Кравчука щодо виборів надійшов до Ради: що відомо

Таку заяву зробив спікер українського парламенту Дмитро Разумков. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. Якщо я не помиляюся, в п'ятницю, 21 серпня, Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатиме ці питання", – зазначив Разумков.

Однак, прогнозувати результати розгляду звернення Кравчука в парламентських комітетах очільник Верховної Ради не став.

"Я скажу свою позицію, яку я чув зокрема, від багатьох українських високопосадовців: вибори – це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією", – наголосив він.

Щоправда, додав Разумков, є деякі обмеження. На його переконання. вибори повинні бути виборами.

Вони повинні бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне – вибори повинні відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян,

– зауважив спікер парламенту.

Також Разумков зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади.

Передусім тих, що відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі – зокрема,

президента Володимира Зеленського – його думка вже давно є відомою;

голови ОПУ Андрія Єрмака.

За словами голови ВР, жодна додаткова інформація щодо цього питання не надходила.

"Вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Верховна Рада діятиме виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", – підсумував Разумков.

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Що цьому передувало