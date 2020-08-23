Місцеві вибори на Донбасі: лист Кравчука про відповідність мінським угодам надійшов до Ради
Лист голови української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леоніда Кравчука щодо проведення місцевих виборів на Донбасі надійшов до Верховної Ради. У листі Кравчук просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів мінським угодами.
Лист Кравчука щодо виборів надійшов до Ради: що відомо
Таку заяву зробив спікер українського парламенту Дмитро Разумков. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. Якщо я не помиляюся, в п'ятницю, 21 серпня, Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатиме ці питання", – зазначив Разумков.
Однак, прогнозувати результати розгляду звернення Кравчука в парламентських комітетах очільник Верховної Ради не став.
"Я скажу свою позицію, яку я чув зокрема, від багатьох українських високопосадовців: вибори – це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією", – наголосив він.
Щоправда, додав Разумков, є деякі обмеження. На його переконання. вибори повинні бути виборами.
Вони повинні бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне – вибори повинні відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян,
– зауважив спікер парламенту.
Також Разумков зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади.
Передусім тих, що відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі – зокрема,
- президента Володимира Зеленського – його думка вже давно є відомою;
- голови ОПУ Андрія Єрмака.
За словами голови ВР, жодна додаткова інформація щодо цього питання не надходила.
"Вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Верховна Рада діятиме виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", – підсумував Разумков.
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Що цьому передувало
- Верховна Рада підтримала постанову, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.
- Згодом на цю дату голосування призначив і Центрвиборчком.
- Щоправда, українські посадовці дійшли висновку, що на Донбасі вибори провести не можна.
- Мовиться про території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
- Згодом Кравчук звернувся до голови Ради Разумкова. Він попросив спікера розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам. Власне вона порушує "Мінськ" на переконання представників окупованого Донбасу.
- Про свій лист Кравчук повідомив учасників ТКГ. Однак, на останній зустрічі представників групи, яка пройшла в форматі відеоконференції 18 – 19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей з Україною.