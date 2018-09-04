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Лист Сенцова: "Варіант, коли Путін перемагає: не віддає, але і не дає померти"

74 Читать новость на русском
Новий лист Олега Сенцова
Новий лист Олега Сенцова / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа ведучій телеканалу "Еспресо" Христині Яцків. За словами ведучої, цього листа вона отримала 4 вересня – на роковини смерті українського письменника Василя Стуса.

Про це повідомляє "Еспресо".

24 канал повідомляв, що Олег Сенцов написав ще одного листа, з якого стало відомо, що політв’язень схуд до 72 кілограмів.

У датованому 28 серпня листі до Яцків політв’язень вітає з Днем Незалежності, а також висловлює сумніви щодо того, що відпустять навіть його одного. За словами Сенцова, навіть якщо це станеться, це буде найпідлішим вчинком зі сторони російської влади.

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Телеведуча раніше писала політв’язню, що він вже отримав перемогу над президентом Росії Володимиром Путіним, бо для господаря Кремля режисер, живий чи мертвий, – у будь-якому разі це поразка.

На це Олег відповів: "Ти не враховуєш варіанту, коли він перемагає: не віддає, але і не дає померти". Думаю, зрозуміло, про який варіант мовиться,
– розповіла Яцків.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Як розгорталися події з Олегом Сенцовим?

хроніка подій
Теги: Новини Росії Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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